Así votaron los seis diputados por San Juan el aumento de emergencia a las jubilaciones

La orreguista Nancy Picón también acompañó la iniciativa. Incluso contó que su madre fallecida tuvo una pensión por moratoria y expresó: “Milei recibió una herencia pesada, pero tenemos que salir adelante. No se trata de repetir lo que ya se hizo mal. Producción y Trabajo no quiere ser igual a lo que ya vivimos". En tanto, la compañera de bloque María de los Ángeles Moreno no estuvo presente en el momento de la votación. Mientras que diputado José Peluc, de La Libertad Avanza, votó en contra, en sintonía con la instrucción del presidente Javier Milei.

El aumento de los haberes y el bono fue aprobado con 142 votos afirmativos, 67 en contra y 19 abstenciones. Se manifestaron a favor Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Independencia y Producción y Trabajo. Fue rechazado por LLA y el PRO. La UCR se abstuvo.

Por otro lado, la restitución de la moratoria fue aprobada por 111 votos afirmativos, 100 negativos y 15 abstenciones. En este caso, resultó clave la decisión de abstenerse mayoritariamente de los bloque Encuentro Federal y Democracia para Siempre, lo que dificultó al oficialismo sumar voluntades para rechazar el proyecto.