La nueva vida de Roberto Gattoni

Después del 10 de diciembre, la vida de Roberto Gattoni como dirigente cambió. Colgó por un tiempo los guantes. Lo dejó bien en claro en un mensaje a Tiempo de San Juan, en donde el ex vicegobernador dijo que “por ahora” no haría declaraciones públicas. No es un adiós definitivo. Por estos días, Gattoni, quien supo ser uno de los hombres de más confianza de Sergio Uñac, no está participando en los desafíos diarios que le impone al peronismo el poder en manos de opositores. Se mantuvo al margen de la interna justicialista. Es más, no visita desde el año pasado la casona de la calle 25 de Mayo. Quienes lo conocen y con quienes ha sabido cultivar buenas migas a lo largo de su extensa trayectoria, aseguran que no está a gusto con el entorno de Uñac como así tampoco con lo que evalúa la “kirchnerización” del partido.