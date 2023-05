La nueva fecha de las elecciones en San Juan, ¿será en julio?

Sobre la fecha de las elecciones, no hay nada firme porque no hay decisión de la Corte Suprema todavía. Espósito habló de las presunciones que manejan en el uñaquismo. Explicó que hubo dos presentaciones en la Corte Suprema y por eso se paralizaron las elecciones de Tucumán y en San Juan. Pero mientras en Tucumán se suspendió la elección completa porque así lo establece la Carta Magna tucumana, en San Juan la Constitución dice que los municipios son autónomos. Así, Tucumán resguardó todo su proceso eleccionario y lo puede reanudar con cierta celeridad. Sin embargo, en San Juan hay que rearmar más, por ejemplo, reimprimir los votos, nombrar de nuevo autoridades de mesa, reimprimir padrones (lo que se hace fuera de San Juan, en la Casa de la Moneda, es decir, una serie de pasos grandes que llevan a un operativo nuevo. Esto se podrá hacer desde el momento en que salga el fallo de la Corte y lleva un proceso más largo que en Tucumán, que fijó nueva fecha para el 11 de junio cuando eran el 14 de mayo.

Espósito fue concluyente: "aunque la Corte fallase ya, en San Juan no se podría votar nunca el 11 de junio. Porque hay que hacer un plan nuevo. De julio para arriba, siempre atado a algo que no ha sucedido, nosotros estamos presuponiendo en virtud de trascendidos".

Es decir que la nueva fecha no podrá ser antes de julio, de acuerdo a la visión del apoderado, que también es Subsecretario General de la Gobernación. "Tenemos la presunción de que la Corte fallará hoy o la semana que viene pero podría no hacerlo. Porque ya demostró que sus tiempos no son los mismos que los de los sanjuaninos", remarcó.

Sobre hacer las elecciones de gobernador y vice en conjunto con las PASO nacionales, dijo que "entiendo que no habría problema y sigue estando atado a la Corte. Si la Corte Suprema falla ahora, queda lejos agosto. Nosotros podríamos estar definiendo las PASO igual, candidatos nacionales, sin saber qué pasa con lo de gobernador y vice".

El funcionario uñaquista dijo sobre la resolución de la Corte Suprema que "no sé si será esta semana, porque no sé si hubo ayer acuerdo y puede haberlo este miércoles. Hasta ayer estaba en análisis en Procuraduría. Sería desprolijo que conociéramos el fallo sin la expresión previa de la Procuraduría.

El Código Electoral Provincial habilita a que las elecciones locales pueden ser en simultáneo con las nacionales o, dice esta norma en una fecha con antelación de sesenta 60 días a la finalización de los mandatos, como mínimo y 250 días, como máximo. El plazo mínimo no rige en caso que se la convoque para ser realizadas conjuntamente con las elecciones ordinarias fijadas por el Gobierno Nacional. Los mandatos, por ley, no pueden prorrogarse, de manera que debe convocarse a elecciones dentro de estos plazos.

"Puede haber renuncias hasta un minuto antes de las elecciones", sostuvo Espósito. "Hoy entiendo que hay dos tipos de reglas, hay 9 subagrupaciones que ya quedaron oficializadas y una que quedó observada, para mí es la única que podría tener cambios pero no se puede obligar a nadie a ser candidato. El Tribunal Electoral deberá definir", agregó.

Por otro lado, se sabe que Uñac si se da un fallo de la Corte Suprema inhabilitándolo, prevé acudir con una queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que depende de la OEA. Pero lo que diga este tribunal electoral no impactaría en las elecciones locales, más bien el gobernador busca que quede claro que se vulneraron sus derechos, según expresó oportunamente Espósito. "No tendríamos interferencias prácticas si interviene la Corte Interamericana", aclaró ahora.