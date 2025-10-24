viernes 24 de octubre 2025

La noche de las elecciones Milei haría un llamado al diálogo a los gobernadores

El mismo domingo a la noche Javier Milei daría un mensaje, que están terminando de preparar en Casa Rosada, con una convocatoria al diálogo a gobernadores que fueron aliados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En la Rosada hay clima de tensión, y aunque la elección legislativa todavía no se define, ya están pensando en el día después: el lunes 27 de octubre. El Presidente Javier Milei tendría pensado un llamado al consenso justo después de que se conozcan los resultados del domingo. De hecho, hay quienes dicen que el discurso que dará en el búnker de La Libertad Avanza el domingo a la noche ya está diseñado para ser un mensaje dialoguista, y no descartan ni siquiera que apunte a un llamado a la unidad.

¿Y por qué tanta urgencia por hablar? Simple: el Gobierno necesita sí o sí un nuevo empujón para la segunda mitad de su mandato. Reconocen que tienen que retomar los acuerdos que en su momento les permitieron sacar leyes importantes, algo que es fundamental para impulsar las reformas que tienen en mente, como la laboral o la tributaria. Como dicen en las filas libertarias, para el tercer año de gestión no se necesitan "vetos" sino "votos", y para eso es clave armar una "hoja de ruta conjunta" para los próximos dos años.

Esta movida, que apunta a concretar un nuevo acercamiento con los gobernadores en noviembre, busca resolver un problema que ya era un hecho: las tensiones con los representantes de las provincias. No olvidemos que hasta ahora había un "teléfono descompuesto", y los propios mandatarios se quejaban de que no recibían la atención que merecían. Es más, muchos de los que se consideraban aliados tomaron una marcada distancia durante el cierre de listas.

Así que la mesa está puesta para una especie de reedición del Pacto de Mayo. El presidente quiere armar una reunión con los gobernadores dialoguistas, mirando primero a los moderados, y podría convocar no solo a los integrantes de Provincias Unidas (como Pullaro o Llaryora) sino también a exaliados, incluyendo a gente como Raúl Jalil o Gustavo Sáenz.

¿Y qué está dispuesto a poner el Ejecutivo sobre la mesa? Bueno, aunque descartan entregarles lugares jerárquicos en el Gabinete, como los ministerios de Seguridad o Defensa, sí están dispuestos a negociar la inclusión de dirigentes provinciales en las segundas y terceras líneas de la administración, especialmente en áreas estratégicas como Minería, Energía, Obras Públicas y Agricultura. La idea es que los gobernadores "se sientan parte del rumbo".

Pero eso no es todo. También están abiertos a charlar sobre un nuevo esquema para el reparto regular de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que es algo que los gobernadores vienen pidiendo. Además, se negociarán temas ligados a la disposición de la obra pública nacional y la cancelación de deudas mutuas entre las partes.

Y mirando al largo plazo, de cara a 2027, la movida es aún más grande: el Ejecutivo reconoce que puede ceder la disputa por las gobernaciones. Esto significa que están listos para fortalecer alianzas y, en buena medida, desechar la estrategia de armados locales del partido violeta en todos los distritos, evitando así la confrontación directa con los mandatarios que cooperen. En Casa Rosada están convencidos de que "la mesa está servida para un acuerdo de gobernabilidad".

