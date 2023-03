La explosiva candidata libertaria a la gobernación de San Juan: "Soy la versión femenina de Milei"

Los movimientos electorales son afiebrados en la antesala a la fecha límite de presentación de candidatos, el 25 de marzo. A última hora del sábado, una figura explosiva de la política sanjuanina anunció su candidatura a la Gobernación de San Juan. Es una conocida de la derecha local. Estuvo aliada al ex carapintada Juan José Gómez Centurión en comicios pasados. También es amiga personal del ex diputado nacional por Salta, Alfredo Olmedo. Y ahora competirá en la lista de los libertarios que apoyan al economista Javier Milei. La abogada Paola Miers está nuevamente en escena. "Soy la femenina de Milei", graficó.

No prosperó la apelación que hizo la defensa, a cargo de Reinaldo Bedini, por una formalidad. Los jueces de la Sala I de la Cámara Penal -Juan Carlos Caballero Vidal (hijo), Martín Heredia y Miguel Dávila Saffe- determinaron que el abogado no podía intervenir por la falta de un poder firmado por la víctima. El caso se cerró. Miers no fue hallada culpable. Quizá por eso, o simplemente por ajustarse al derecho, la abogada -definida en reiteradas ocasiones como provida y pañuelo celeste- dijo a Tiempo de San Juan que, en caso de ser electa gobernadora de la provincia, no intervendría para detener un aborto. "No podés ir en contra de una ley", afirmó. Es más, resaltó que tiene "un montón de amigas pañuelo verde".

Miers es la presidente del partido Demócrata Cristiano -aún en formación- y disputará el sillón de Sarmiento a través del frente -lema- Desarrollo y Libertad, que está conformado por Acción para una Democracia Nueva (Adn), de José Peluc, Cruzada Renovadora, de Alfredo Avelín Nollens, el Partido Libertario -el primero del país-, de Yolanda Agüero, y las agrupaciones, Ideas por la Libertad, de Carlos Montiveros, y el Pro disidente, de Fernando Patinella. Miers ingresó por sus contactos nacionales. Es amiga del salteño Olmedo -conocido por su campera amarilla-, que es otro candidato de Milei.

La sanjuanina admitió que "aparezco de último minuto para que no me maten". Es una ficha puesta en los comicios del 14 de mayo. "Voy de candidata", reafirmó. Compartirá lema con la libertaria Yolanda Agüero, el empresario Agustín Ramírez y el médico Gonzalo Medina. Además, comentó que tiene la estructura para cubrir los 19 departamentos, principalmente en Capital, Rawson y Chimbas. Incluso contó que sus figuras siempre fueron aportando a distintos armados. Principalmente a Dignidad Ciudadana, que hoy está en Unidos por San Juan (ex Juntos por el Cambio). "No somos un rejunte de candidatos, estamos gestionando políticas públicas", sentenció. También dijo que habrá un contudente apoyo nacional a su candidatura.