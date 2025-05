La entrevista al primer ministro de la isla africana que podría ser Argentina

“Annobón está prácticamente aislada y abandonada. No hay infraestructuras mínimas para vivir: no hay tiendas, no se puede comprar ni pan. Vivimos de la pesca y agricultura de subsistencia, y estamos condenados a no progresar”, explicó Cartagena Lagar. Según detalló, el barco de Guinea Ecuatorial visita la isla apenas una vez al año, y actualmente los suministros sólo están destinados a los militares desplegados allí.