La dispersión del poderío de Bloch; el gorro autoconvocado de Cocinero; y la disyuntiva en Arquitectura

El fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes modificó el calendario electoral de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). El Consejo Superior decidió mover la fecha de elecciones un día. Originalmente, estaba previsto que el acto electoral fuese el 12 de junio. Pero después cambiaron de opinión y definieron que sea el 11 de junio. ¿Por qué? El finde largo, que incorpora al lunes 16 de junio, los universitarios se van de vacaciones y quizá no vayan a votar. No sería la primera vez que el cuerpo de gobierno de la universidad cambie algo.

La última vez que este medio cubrió el funcionamiento del Consejo Superior sucedió durante el caso Bloch. El exdecano de Faculta de Exactas, denunciado por acoso laboral, psicológico y sexual, renunció al cargo antes que la Asamblea Universitaria, máximo órgano de gobierno de la UNSJ, definiera si despedirlo o no por la denuncia de la nodocente Mariela Suárez. El Superior primero archivó la causa y después, en un giro de 180°, cambió de opinión y decantó por dejar al ingeniero a tiro de la destitución. Una maniobra teñida por cuestiones políticas y mediáticas.

El 21 de diciembre del 2024, en la previa de Navidad, este diario publicó una nota con los potenciales sucesores de Bloch en la Facultad de Exactas. El exdecano gobernó durante cuatro mandatos y creó una estructura afín que recién tambaleó cuando estuvo contra las cuerdas por la denuncia. Luego de la renuncia, quedó como interina la vicedecana, Natalia Núñez, una profesional de la astronomía que supo ocupar la Secretaría Académica. La pregunta que primó en ese momento era si Bloch podía heredarle su estructura. La respuesta actual: apenas. Núñez irá a las elecciones con Exactas en Marcha, que tiene un jingle particular muy promocionado en las redes.

Embed - Exactas en Marcha on Instagram: "Natalia Decana Exactas en Marcha Es un nuevo tiempo ¡Sumate a la acción!" View this post on Instagram A post shared by Exactas en Marcha (@exactasenmarcha)

El poderío de Bloch en Exactas tiene una gran dispersión entre tres candidatos. La mayor parte de las adhesiones las conservó otra exsecretaria Académica, Alejandra Pittaluga, que renunció a la gestión del exdecano para no quedar siquiera salpicada por la denuncia de acoso. Después lanzó el espacio Ser Exactas y mantuvo charlas con los tres candidatos al Rectorado. Definió acompañar a Guillermo Velasco. Pesó el componente ideológico pues, según comentaron fuentes de la facultad, Pittaluga tiene buena sintonía con el peronismo.

En tanto, el candidato del rector Tadeo Berenguer, el doctor en Informática Jorge Castro, sostuvo una parte mínima del armado de Bloch, más que nada viejos aliados del sector estudiantil. Castro tiene la costumbre de dar saltos entre agrupaciones. Primero trabajó con Bloch, luego con Jorge Cocinero y ahora con Berenguer. Quizá por eso el Rectorado puso como candidata a vicedecana a Georgina Coldwell, de mayor sintonía al proyecto oficialista. Incluso, las fuentes dijeron que parte del espacio de Castro, Alternativa Exactas, está dividido. Una parte todavía coquetea con Cocinero, que peleará nuevamente por el Rectorado.

Hablando del arquitecto opositor, que en el 2021 forzó el balotaje contra Berenguer, esta semana apareció un grupo de apoyo en redes sociales. Son estudiantes, se perciben como "autoconvocados" y bancan la candidatura de Cocinero. ¿El toque? Sin duda, el logo de la cuenta de Instagram, un gorro de chef. Una obviedad que nadie había resaltado hasta ahora. El propio candidato a rector reconoció que no sabe bien de dónde viene esa página. "Intenté contactarme con ellos, les mandé mensajes al Instagram, pero no me respondieron", aseguró.

Finalmente, ya en el terreno de los arquitectos, el Rectorado oficializó al binomio que competirá por el Decanato de la Facultad de Arquitectura. El candidato es Iván Martínez, un profesional no muy conocido, pero que está acompañado por una soldado de Berenguer, la secretaria del Consejo Superior, Natalia Wortman, que fue designada para ese cargo pese a no cumplir con la tradición que indica -indicaba- que el puesto es para un nodocente.

Sin embargo, el dato está en el posicionamiento de una parte de los funcionarios actuales y de la organización estudiantil Ideas, que pertenece al tres veces gobernador José Luis Gioja. En el 2021 respaldaron a Roberto Gómez como candidato a rector y a Guillermo Velasco como decano. Ahora sellaron un acuerdo con Berenguer, estaban en primera fila el día del lanzamiento a la reelección, y queda el interrogante: a quién van a respaldar. Tienen dos opciones: el designado por el decano, Carlos Herrera; o el bendecido por el Rectorado, Martínez.