La discusión que mantiene en alerta a la UNSJ: al recorte presupuestario se le ¿suma la provincialización?

Que se le asignaron a la Universidad Nacional de San Juan $83.600 millones para el año cuando solicitó $107.000 millones no es una novedad, como tampoco el tire y afloje por los fondos para gastos de funcionamiento que terminaron con un recorte del 30% según informó el secretario Administrativo financiero de la UNSJ, Ricardo Coca. A las preocupaciones presupuestarias que se viven puertas adentro de la institución, se le suma una nueva y es la posibilidad de que las universidades sean provincializadas, algo que no se descarta y que no sería ilógico dentro del esquema de La Libertad Avanza.