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Designación

La designación del nuevo presidente de la UIF, a Audiencia Pública

La propuesta del nuevo funcionario fue realizada por el flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques

Por Agencia NA
El fiscal federal Matías Gabriel Álvarez

El fiscal federal Matías Gabriel Álvarez

El Gobierno convocó a una audiencia pública para evaluar la propuesta de designación del nuevo presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) y el candidato propuesto para ese cargo es el fiscal federal Matías Gabriel Álvarez, quien fue postulado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

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Según la Resolución N° 129/2026 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, Mahiques dispuso la convocatoria bajo los requisitos planteados en un inciso del artículo 9° de la Ley N° 25.246, que establece las normas de funcionamiento del organismo.

En tanto, se indicó que la convocatoria está prevista para el 22 de abril a las 10:00 en el Ministerio de Justicia, cuya sede está ubicada en la calle Sarmiento 329, piso 11, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Además, se informó que se estableció que el 1° de abril comenzará la inscripción para las personas que les interese participar de la audiencia, la misma culminará el 20 de abril y la presentación de la documentación requerida deberá entregarse en la sede ministerial de lunes a viernes, entre las 10:00 y las 16:00.

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