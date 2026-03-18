La designación del nuevo presidente de la UIF, a Audiencia Pública

El Gobierno convocó a una audiencia pública para evaluar la propuesta de designación del nuevo presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF) y el candidato propuesto para ese cargo es el fiscal federal Matías Gabriel Álvarez, quien fue postulado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Según la Resolución N° 129/2026 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, Mahiques dispuso la convocatoria bajo los requisitos planteados en un inciso del artículo 9° de la Ley N° 25.246, que establece las normas de funcionamiento del organismo.

En tanto, se indicó que la convocatoria está prevista para el 22 de abril a las 10:00 en el Ministerio de Justicia, cuya sede está ubicada en la calle Sarmiento 329, piso 11, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Además, se informó que se estableció que el 1° de abril comenzará la inscripción para las personas que les interese participar de la audiencia, la misma culminará el 20 de abril y la presentación de la documentación requerida deberá entregarse en la sede ministerial de lunes a viernes, entre las 10:00 y las 16:00.