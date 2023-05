¿La derecha libertaria de Javier Milei avanzó en las elecciones en San Juan?

Basta mirar los números de los candidatos del presidenciable Javier Milei en las diferentes elecciones provinciales que se disputaron hasta ahora. Resultados magros. La mejor performance estuvo en La Rioja, donde compitió Martín Menem, sobrino del expresidente Carlos Saúl. Un 15,5% que sirvió, pero decepcionó por la envergadura del apellido y el apoyo que el mismo Milei había puesto. Le sigue Río Negro, donde el sello del león llegó al 9,1% traccionado por el intendente -ex peronista- de Campo Grande, Ariel Rivero. Luego los porcentajes van en descenso. El ecosistema sanjuanino no quedó exento de la tendencia. Pero los libertarios locales aseguraron que el 10% que obtuvieron “es más de lo que esperábamos”.

De hecho, es justamente un piso de diez puntos lo que pidió el armador de Milei, Carlos Kikuchi, la primera vez que visitó San Juan. Dio dos directivas: presentar postulantes a la Gobernación sólo si ese porcentaje estaba garantizado -si no, bajar la lista- y no entablar relaciones con los sectores referenciados en Juntos por el Cambio. “No vamos a jugar en ningún distrito que no veamos que el armado esté unido ni que sea potente y que no tenga buenos candidatos. Hemos dejado pasar las elecciones en Marcos Juárez (Córdoba) y municipales en Santiago del Estero. Si hubiésemos jugado, los titulares hubiesen sido ‘la derrota de Milei’”.

La ley de lemas -Sistema de Participación Ampliada y Democrática (Sipad)- ayudó a los libertarios. “Las encuestas nos daban un 4%, en Buenos Aires hubo alguna preocupación, pero acá estuvimos seguros porque los lemas traccionan de abajo para arriba, eso no se puede medir, capaz un candidato mide solo 4%, pero en el global pasa a ser más votado. Eso lo vimos con -Alfredo- Avelín”, explicaron fuentes de jerarquía del lema Desarrollo y Libertad, nombre con el que compitió la derecha mileísta, que abarcó tres sublemas: Desarrollo y Unidad, del empresario Agustín Ramírez; Rugido de la libertad, de la abogada provida Paola Miers; y Libertarios, de la presidenta del Partido Libertario sanjuanino, Yolanda Aguero.

El frente obtuvo en total 30.184 votos, quedó en tercer lugar en los comicios provinciales del 14 de mayo. Atípicas elecciones por la cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que suspendió la votación para la categoría de gobernador y vice. De manera que sólo se eligieron: diputados provinciales, diputados departamentales, intendentes y concejales. El que más aportó fue Ramírez, que contó con la estructura del partido Acción para una Democracia Nueva (Adn), la Cruzada Renovadora, a través del vice, Eduardo Beatrice, y la agrupación Ideas de la Libertad, de Carlos Montiveros, con 16.001 votos. Siguió Miers, presidenta del Partido Demócrata Cristiano con fuerte conexión con el ambiente evangelista local, con 8.950 votos. Y más atrás Aguero, con 5.233 votos.

Al estar suspendida la elección a gobernador y vice, estos datos no pueden leerse tan linealmente como lo expuesto. Son números que se obtienen del conteo definitivo que hizo el Tribunal Electoral Provincial para el ítem de diputados provinciales, que es una categoría de distrito único. Es lícita la interpretación que le asigna la cantidad de votos al candidato a gobernador, pero no es un resultado, sólo muestra una tendencia.

bd8219fb-85ef-49e4-ad13-644c8f5a5eedjpg.webp Javier Milei en su última visita a San Juan. El economista omitió referirse a la política local y habló de su plan de doralización.

Amén de eso, en tren de una descripción pormenorizada, hay que decir que los votos que recibieron como lema son -apenas unos más, unos menos- la misma base que votó a la extinta alianza Consenso Ischigualasto. La unidad de los partidos Adn y Cruzada Renovadora, más el Pro disidente y las nuevas figuras que saltaron a la palestra, sostuvieron el resultado de las legislativas nacionales del 2021, cuando esa coalición sacó 34.964 votos. Aunque ahora sin el Gen, de Marcelo Arancibia, que eligió a irse a Unidos por San Juan (ex Juntos por el Cambio). El conocido abogado, dos veces presidente del Foro de Abogados, armó el sublema Juntos, que obtuvo 6.369 votos.

Es decir, no pesó tanto la figura del diputado nacional Javier Milei, sino las estructuras que ya venían jugando unidas. Incluso, en los puestos de representación que consiguieron, están los referentes de ese equipo. El armado estuvo a punto de ingresar dos legisladores proporcionales, no pudieron por apenas 340 votos de diferencia. El electo diputado provincial libertario, Fernando Patinella, es ex apoderado del Pro. Intentó competir por la presidencia del partido amarillo y la Justicia se lo impidió. Herido, buscó refugio en los armadores del entonces Consenso y ahora Desarrollo y Libertad, José Peluc y Alfredo Avelín Nollens. Hubo un acuerdo que ve reflejado sus frutos.

En el ámbito distrital, los libertarios metieron a tres integrantes en los Concejos Deliberantes. En Chimbas, Griselda Chávez, del riñón de Adn. En Rawson, Ramón De La Presilla, un pastor evangelista que se volcó recientemente a la política. La sorpresa estuvo en Pocito, donde el candidato Matías Sirera, cosechó el 11% de los votos e ingresó al periodista Juan Andrés Alfaro al órgano deliberativo. Ahí hay una mixtura: una es militante política y dos son “outsiders”. Es parte de la impronta que el mileísmo quiere imponer.

No obstante, a la mayoría de los neófitos no les fue tan bien. Un ejemplo es Gonzalo Medina, aspirante a la intendencia de la Capital, que quedó relegado en cantidad de sufragios. El médico se mostró más bien alejado de toda idea de la política tradicional, al punto de prácticamente no hacer campaña y prometer que iba a echar a las 900 personas que forman parte de la planta de contratados. Las fuentes reconocieron esta lectura, pero reivindicaron el trabajo de posicionamiento de los tres postulantes a la Gobernación.

Por otra parte, apuntaron a un ex socio, el líder de Evolución Liberal, Sergio Vallejos. El empresario textil tejió un acuerdo con el Partido Demócrata, que luego de disolvió en medio de acusaciones cruzadas con el foco puesto en afiliaciones presuntamente robadas. Vallejos recaló en Unidos por San Juan y se publicitó como “la pata de Milei en Juntos por el Cambio”, el ala más dura. Sin embargo, en el mano a mano, las fuentes señalaron que “sacó menos votos que Yolanda Aguero”. Efectivamente, el escrutinio oficial arrojó que tuvo 5.034 votos. El propio Kikuchi, la noche del domingo electoral, consultó que había pasado con ese "dolor de cabeza" que, de acuerdo a las palabras de Milei, "está pagado por Larreta". Doble buena noticia: más del 10% de los suyos y menos votos para el supuesto "impostor".

Ahora queda pensar en las elecciones a gobernador y vice. Desde el entorno del gobernador Sergio Uñac estiman que el fallo de la Corte Suprema, que resolverá la cuestión de si puede o no ir por otro mandato, estará a principios de la semana que viene. Ya tienen en mira algunas fechas posibles para el comicio, que de todas formas debe fijar el Tribunal Electoral. La que pesa más fuerte por estas horas es el 2 de julio. Eso significaría un mes más de campaña y los libertarios advirtieron que “vamos a tener que estirar los fondos que nos quedan” porque “no esperábamos esta postergación”. Piensan en desplegar una campaña más bien austera, con militancia en las esquinas de puntos neurálgicos y algo de folletería.

Los comicios nacionales son otro cantar, pero si las fechas que se manejan son relativas al 2 de julio, habrá cierta cercanía con las primarias de agosto. A diferencia de los dos principales lemas, Desarrollo y Unidad tiene un nombre para jugar: el referente de Adn, Martín Turcumán, excandidato a gobernador de San Juan. Las fuentes valoraron que puede hacer una elección aún mejor a la del 14 de mayo porque si influirá el arrastre del economista león. Otro nombre surgirá de Cruzada Renovadora, aunque eventualmente, no podrían a encabezar a Avelín Nollens.