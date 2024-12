La denunciante del decano Rodolfo Bloch pidió un "castigo ejemplar"

Será el 26 de diciembre cuando más de 100 asambleístas -representantes de los consejos directivos de todas las unidades académicas y del Consejo Superior de la UNSJ- definirán sobre el polémico caso que tuvo marchas y contramarchas. Es que el Consejo Superior volvió sobre sus pasos tras haber archivado la causa y habilitó el tratamiento del dictamen de la Dirección de Asuntos Legales, que recomendó separar a Bloch de su cargo. Si se da, será hecho inédito en la historia de la casa de altos estudios y todo un antecedente para el país.

La mujer afirmó que, ante un video que circuló en el que el decano se defendía, sintió “vergüenza ajena escucharlo” y aseguró que “él sabe todo el daño que me ha hecho”. Se lamentó: “me costó mi carrera profesional, me cortó mi vida porque tuve que tomarme una licencia”. También dijo que “yo fui secretaria privada de él y sé cómo se maneja. Sé de qué manera presiona o manipula a la gente”.

Sobre cómo le cayó la decisión del Consejo Superior, sentenció que “no podría describirlo en palabras porque es algo que vengo luchando” y sentenció que “después de mi caso se sumaron unos más, algunos a Bloch y a otras personas, que usan sus cargos”.

A la par, habló de cómo se dio el proceso en estos dos años. “Me parece tan bajo hacer uso y abuso de esas funciones. Yo me he sentido ninguneada, yo concursé mi cargo no es algo político. No me gusta la política y ahora siento que por primera vez van a hacer lo que corresponde”, afirmó. También aseguró que no se sintió acompañada ni por el rector Tadeo Berenguer ni por la vicerrectora Analía Ponce.