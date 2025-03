La Corte inicia ronda de consultas para eliminar la feria judicial y asegura que "no se tocarán derechos adquiridos"

El anuncio de García Nieto generó diferentes reacciones, según un relevamiento de TIEMPO DE SAN JUAN apenas se dio la novedad, Sebastián López de la Unión Judicial fue enfático en adelantar que "hay muchas cosas para debatir, por cuánto desde nuestra mirada hay derechos de los y las trabajadoras que podrían verse afectados". Por su parte, el jefe de los fiscales, Eduardo Quattropani celebró la idea, y desde el Colegio de Magistrados Ana Lía Larrea se mostró cauta: "no conozco el proyecto de la Corte. No puedo hablar por ahora".

En este marco, García Nieto aclaró que "la feria judicial es un tiempo en el cual se suspenden los plazos procesales. Y la idea primera, cuando era un sistema escrito, un sistema presencial, además, permitía para hacer el trabajo interno y ponerse al día. Ponerse al día, pero además, el tiempo en que se toman vacaciones, el personal tiene que hacerlo. Es difícil ponerse al día cuando casi todo el personal, decimos que esté de vacaciones. Pero además, había temas que sí o sí tenían que trabajarse en feria judicial. Entonces, eso es lo que decíamos siempre los abogados, habilitación de feria".

Y destacó que "la verdad que la implementación del sistema acusatorio adversarial, ya nos hace que el sistema penal esté 24-7-365, es decir, todo el día, todo el tiempo. Hace un par de años, con el doctor Guillermo de Sanctis, ya se decidió que la feria que no es feria, la de julio, porque no es compensatoria, se suspenden los plazos, pero es para trabajo interno con un plan de trabajo. Es decir, que ya veníamos en esta idea".

Acentuó que "la propuesta es que no se suspendan los plazos procesales en enero, para que podamos seguir trabajando las causas. Ese corte que se da en enero, que es desde el 1 de enero al 31 de enero, pero la verdad hay que ver qué expedientes son los que se van a trabajar, pedir habilitación de feria, qué trámites se van a sacar. La idea es que no exista esa suspensión de plazos procesales".

Analizó sobre los coletazos de la medida que "hay que acomodar todo lo demás. Hay que acomodar cuándo nuestro personal, funcionarios y magistrados se van a poder tomar licencia, y de qué modo. Hay que acomodar todas las cuestiones que son los operadores jurídicos, qué pasa con peritos, qué pasa con mediadores. Por supuesto que hay mucho trabajo para hacer. Pero creo que la mirada tiene que seguir siendo la mejor prestación del servicio y sobre todo con una mirada puesta en la ciudadanía".

image.png

"El Poder judicial trabaja en enero. Lo que pasa es que está limitado a ciertos plazos y a ciertos temas", destacó García Nieto.

Buscando consensos

Sobre la preocupación del gremio indicó que no se tocarán derechos adquiridos de los trabajadores. "Nosotros somos muy respetuosos como Poder Judicial, debemos ser los primeros. Creo que la Unión Judicial se refiere al goce de la licencia no reglamentaria. Hoy la licencia no reglamentaria por ley es los 31 días corridos del mes de enero. Eso es lo que es compensatorio, porque la feria de julio no es compensatoria. Los días que se toman, si no se los toman, no tenemos que devolver. Para que entiendan, para que se puedan compensar. Entonces, bueno, tenemos que ver la manera. Los transformaríamos en días hábiles, veríamos".

También argumentó que "creo que también, y acá es algo que hay que pensar, la posibilidad de planificación y previsibilidad. El Poder Judicial lo que nos pasa es que desde septiembre, octubre, estamos pensando a quién convocamos en feria. ¿Quiénes vienen a trabajar? ¿Qué servicios se van a prestar? ¿Cuánta gente necesitamos? Y está, la que quiere trabajar en enero, la que no quiere trabajar en enero. La que quiere irse de vacaciones en abril, pero lo obligamos a que se tome en enero. Entonces, bueno, hay que ver también, porque también tiene que ver con la realidad familiar. No toda la familia se puede ir en enero de vacaciones".

¿Cuándo se apicararía esta reforma? "Hay ciertas cuestiones formales y otras cuestiones que hay que consensuar. Lo primero que tenemos que hacer, que ya iniciamos a partir de esta semana, ya iniciamos las reuniones con los distintos sectores para acercar propuestas. Todas las ideas, bienvenidas sea. Porque hay que evaluar todas las posibilidades. Todos los sectores. Absolutamente todos", enfatizó.

"Luego que podamos llegar a consensuar un proyecto, una idea, hace falta una reforma legislativa. Nuestra ley orgánica de tribunales establece la feria judicial. Entonces tenemos que reformar esa norma. Y tenemos que ver si hay que reformar alguna otra. Nosotros entendemos que en principio el Código Procesal no, pero bueno, hay otras cosas que nos faltan. Con lo cual esto es un proceso", detalló.

Finalmente, sobre los plazos estimó que "entonces nosotros entendemos que durante este año podemos hacer todo. Si es posible, intentaremos. Que enero del 2026 ya se trabaje normal. Es decir, sin feria. Pero intentaremos".