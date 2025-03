La Corte busca eliminar la feria judicial en San Juan: cautela por los derechos de los empleados

Se trata del periodo de receso que tienen todos los tribunales del país, que se divide en dos a lo largo del año: todo el mes de enero y 15 días durante junio. Según expuso la cortista, la idea es que desde jueces hasta el último empleado se tomen vacaciones como en el Poder Ejecutivo y que todos deberán pedir permiso para tomarse licencia.

García Nieto habló de “evaluar si no hay otra forma de prestar servicio”. Y que para implementar esta eliminación todavía no hay esquema definido pero que podría proponerse que las licencias que ahora se cuentan en días corridos se transformen en días hábiles, a tomarse entre octubre y marzo y solo podrían dividirse en dos veces al año. “Cada organismo elevará una propuesta para las licencias y si no implica deficiencia del sistema, será aprobada por la Corte o el Fiscal General”, afirmó.

Para retocar el sistema, debería modificarse por ley por lo que no es un tema sencillo. La ministra dijo que buscará consensuar la implementación con todos los sectores de la familia judicial. “Entendemos que eliminar las ferias es posible y positivo, pero tiene que establecerse los mecanismos para que pueda dar resultado”, expresó García Nieto.

image.png La familia judicial a pleno, en el acto de asunción como presidenta de la Corte de Justicia de Adriana García Nieto, esta semana.

La Unión Judicial, cautelosa

"Hay muchas cosas para debatir, por cuanto desde nuestra mirada hay derechos de los y las trabajadoras que podrían verse afectados", es lo primero que respondió sobre la idea de eliminar la feria Sebastián López, de la Unión Judicial.

No obstante, expresó, consultado por TIEMPO DE SAN JUAN, que "claramente el proyecto tendrá opiniones divididas pero vemos con buenos ojos que la nueva presidenta de la Corte convoque a buscar consensos. Desde nuestro lugar haremos los aportes necesarios, siempre desde la defensa de los derechos de los y las trabajadoras Judiciales".

Se mostró cauto en decir si están a favor o en contra de esta reforma. "Sería muy apresurado hablar de aprobación o no. Porque no conocemos la idea o proyecto en detalle. La primera acción del sindicato va a ser escuchar el proyecto y luego analizar, debatir y proponer desde nuestra función".

image.png Este jueves, García Nieto tuvo su primera reunión con los directores y referentes de las todas las áreas del Poder Judicial.

Quattropani, contento

El Fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, varias veces se mostró a favor de que el Poder Judicial trabaje más. Ahora, consultado por TIEMPO DE SAN JUAN, opinó sobre la medida que "conceptualmente no hay duda alguna de que hay que revisar viejos conceptos como el de la feria judicial, que supone la casi paralización del servicio de justicia, lo que no se corresponde con los nuevos paradigmas".

Además, se mostró también en línea con García Nieto en destacar que "la presidenta ha sido prudente en cuanto hay que consensuar con gremio, foro, ministerio público". Y sostuvo que "no hace falta que nadie pierda derechos sino que de lo que se trata es de ordenar y modernizar el sistema".

El jefe de los fiscales en San Juan destacó que "es un buen desafío que racionalmente vamos a acompañar desde la Superintendencia del Ministerio Público Fiscal y Tutelar".

Por otro lado, se mostró prudente respecto del modo de implementarlo "es complejo por todo lo que hay que tener en cuenta. Pero necesario", concluyó.

¿Y los jueces?

Una parte esencial del proyecto de la Corte será conseguir consenso con los jueces. No obstante, desde el Colegio de Magistrados, su presidenta Ana Lía Larrea se mostró más que medida en su respuesta.

Ante la consulta de TIEMPO DE SAN JUAN, escuetamente contestó que "no conozco el proyecto de la Corte. No puedo hablar por ahora".