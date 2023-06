La clínica apuntada por comida vencida negó irregularidades y habló de un "golpe bajo" de ATSA

El letrado aseguró que este jueves, tras las declaraciones mediáticas del dirigente de ATSA, Adrián Verni, recibieron en el sanatorio dos inspecciones del Ministerio de Salud y de Bromatología, "que salieron impecables", según sostuvo Benítez en diálogo con radio Estación Claridad este viernes.

"Lo que hubo fue una actuación en la cocina de las áreas que controlan, fueron a las 10 y constataron y labraron el acta. Yo lo atribuyo a una acusación que no tiene sentido, es grave levantar esa acusación", expresó el abogado. Aseguró que " el área cocina que prepara comida para los pacientes tiene un área de Nutrición que determina las dietas y se encarga de hacer la prueba antes de la dispensa de servicio de comida. Consultando con esta área de Nutrición y los directivos me dicen que no hemos tenido nunca un problema, hay control de calidad de los alimentos y los procesos, está todo conforme a lo que establecen normas".

Luego de estas declaraciones públicas de Verni, Benítez aseguró que "le hemos pedido que el sindicato se retracte de su dichos porque no son ciertos. El mismo día que estaban haciendo la denuncia hubo una inspección que es clarísima y no la he pedido yo, evidentemente ha venido después de todo esto. Me remito a los hechos no a los dimes y diretes. No hay envenenamiento, gente que se haya sentido mal, nada, se trabaja de manera armónica y la empresa tuvo que reordenar las piezas en dicha área. No estamos dispuestos a que el sindicato quiera disciplinarnos".

Sobre los pasos a seguir, el abogado de Santa Clara afirmó que serán los normales a debatir en sede judicial. "Si los caminos continúan sin proceder, vamos a ir a la Justicia. Se pide que esos dichos sean retractados".

Por otro lado, Benítez se refirió a la otra queja que expuso ATSA sobre que trasladaban fallecidos por la escalera porque los ascensores estaban rotos. "En ningún lado hay una denuncia escrita sobre los ascensores, no están rotos. Debemos hacer mantenimiento permanente. Son golpes bajos, acusaciones sin fundamentación. Hubo un solo día de reparación, vino el service y de ahí a decir que se trasladan cadáveres frente a la gente... no hubo nada de eso".

Por su parte, Verni de ATSA siguió reclamando este viernes. En diálogo con Radio AM1020, expresó que "no nos van a callar. Ojalá no hayan detectado nada en la comida de los pacientes. Yo tengo algunos documentos fotográficos de algunas situaciones (en la cocina) como también de que bajaban a los abuelitos fallecidos por las escaleras".

PAMI, sin quejas

Santa Clara es la principal clínica prestadora de PAMI en San Juan. Tiempo de San Juan consultó al responsable provincial del organismo nacional, Marzio Meglioli, sobre estas imputaciones que hace ATSA contra el centro de salud.

Meglioli aseguró que "se ha chequeado, auditado y se pidió opinión de los mismos enfermos y no hay inconvenientes ni quejas" respecto de la comida u otras situaciones en el Santa Clara.

La clínica Santa Clara, en manos del Grupo Olmos, presta servicios a alrededor de 50.000 e los 72.000 jubilados de PAMI de San Juan, según la información oficial.