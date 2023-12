La CGT San Juan cree que el escenario "es catastrófico" pero apuesta a la minería

En el paquete de medidas de emergencia, este el funcionario de Javier Milei confirmó que el Estado nacional "no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado".

Cabello opinó, en diálogo con Radio Sarmiento, que "más allá de que no comparto las medidas, era lo que se esperaba, porque esa era la filosofía que ellos tuvieron en toda la campaña. El pueblo les dio la posibilidad de que lo hagan, y de hecho que lo están haciendo, así que vamos a ver ahora cómo se va a ir moderando toda esa situación, cómo se va a ir manejando, y esperemos que sea ya el causante fuerte en el ámbito general de toda la población, vamos a ver cómo se va a poder mitigar a través de las reuniones que tenga CGT con el Gobierno Nacional".

A la vez, el líder de la CGT analizó que "nosotros hablamos de los números que ellos nos dan, no sabemos si mentimos o decimos la verdad, pero la gradualidad creo que hubiese sido lo más sensato de nuestro pensamiento, por supuesto que ellos piensan de otra manera".

Sobre la situación de la obra pública y el traspaso de gobierno, aseguró que "hace un rato que viene impactando, y bueno, va a impactar de una manera como la que tuvimos alguna vez, de tener más de 4.000 trabajadores en la obra pública, porque si se está pensando solamente hacer unas 3.000, es decir, unas 1.200 o unas 6.700 casas, podemos tener una cantidad baja de trabajadores, pero hay que ir mirando que no hay más obra pública nueva".

A la vez, comentó sobre la reacción de la CGT que "todas son situaciones que nos vamos a tener que sentar, nosotros mañana tenemos un plenario de secretarios generales en la tarde para ver cómo es en cuanto a impactar, porque tampoco te dicen toda la verdad, te van dando por parte.

Cabello reflexionó: "la gente lo votó, sarna con gusto no pica. La gente es soberana. El que votó estaba cansado de lo que sucedía y ahora va a tener que ver resultados".

Y agregó: "si te dicen que no te van a mandar todo, que no te van a mandar el dinero, que no hay... Y vos escuchás industriales que dicen que está muy bueno que no le manden a la plata según el color político. Entonces, hay una variedad de pensamientos".

Apuesta a la minería

Sobre si cree que la provincia de San Juan puede tener alguna chance de salir adelante en este complejo escenario con herramientas propias, opinó que sí, y apuntó a la minería.

"Nosotros vamos a volver a tener una buena cantidad de trabajo en la minería. Yo creo que a medida que este plan se ponga en funcionamiento ya y que se abra la importación y se abra todo, las empresas van a empezar a llegar rápido. Yo creo que a partir del primero de enero en adelante las empresas van a empezar a desembarcar".

Ahondó: "Lo que pasa es que las empresas han dado vueltas pululando permanentemente porque no tenían un plan económico para lo que era la minería. Nosotros la semana pasada y la anterior hemos estado con las empresas más grandes del mundo de minería charlando con ellos. Ellos ya veían que esto se venía. Entonces pronto van a empezar a desembarcar. No significa que van a empezar a trabajar ya".

"Nosotros sabemos con qué podemos o no salir adelante. Y en este caso es la minería. Si lo hubiésemos podido hacer antes, que todo lo que se podría haber hecho era, pero lo que no podíamos manejar es el tema de la divisa, lo hace Nación", destacó Cabello.

Se mostró esperanzado con la apertura de las importaciones. "El túnel de Zonda se paralizó porque no se podían traer los repuestos. Ahora los van a poder traer y quizás, ¿quién te dice?".

Sobre si ve diferencias entre Javier Milei y Marcelo Orrego, aseguró que el sanjuanino "tiene su propio punto de vista, su criterio. Tiene otra visión. Aparte, más allá de que pueda o no hacer todo lo que se haga parte de Nación, tiene toda la relación del mundo. Si veo cosas que no están correctas, aprovecho la volada. Pero el pensamiento para mí es otro".

A la par, aseguró que "Vamos a conversar todo lo que se tenga que conversar, como se lo hemos dicho. Vamos a charlar y no vamos a criticar, vamos a opinar sobre lo que creemos que no esté bien. Y bueno, si lo que creemos esté mal, ahí también estaremos". Y no descartó salir a protestar a la calle "cuando la gente diga".

Según el gremialista, de los trabajadores de la construcción en San Juan "hay más de 2.500 en la calle. Porque se terminaron barrios, se fueron haciendo cosas, se fue despidiendo gente y fue quedando así".

También opinó sobre la posibilidad de que los privados encaren obra pública que permita tomar empleados. "La verdad es que no sé cuánto tendrán la espalda para poder hacer obra pública, pero habrá que ver también qué es lo que solicitan. Son todos dichos", afirmó.