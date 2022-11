La carta fuerte del defensor que puede causar un cimbronazo en el juicio de expropiaciones

Luego de verbalizar la recusación contra uno de los integrantes del tribunal en el juicio por expropiaciones , el abogado Cayetano Dara habló con Tiempo de San Juan y explicó cuáles son sus argumentos para acusar a Martín Heredia Zaldo de no ser imparcial y, por lo tanto, pedir que sea desplazado del debate. En ese marco, dejó en claro que su carta fuerte no está sólo en el Código Procesal Penal, sino también en el Código de Ética de la Corte de Justicia .

Frente a ese planteo, al que se sumaron otras 6 defensas, el mismo tribunal resolvió suspender las audiencias para analizar lo expuesto por Dara y así emitir una resolución. Mientras tanto, el suspenso continuará hasta el próximo miércoles cuando el proceso se reanude.

Si bien ya había trascendido que el cuestionamiento de Dara se basaba en el Artículo 71 del Código Procesal Penal, específicamente en el inciso 11 que sostiene que el juez deberá inhibirse si tuviere amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los interesados, el defensor del imputado Horacio Alday remarcó que fiscalía es parte interesada porque el Ministerio Público representa los intereses generales de la sociedad.

dara.jpg Cayetano Dara, el abogado que provocó la suspensión del juicio por expropiaciones

No obstante, señaló que su principal fundamento se sitúa en el segundo capítulo del Código de Ética que rige a la justicia sanjuanina. "Del Artículo 9 al 17 se regula la imparcialidad de los jueces. Es un error posar la mirada en el fiscal, él está cumpliendo con su trabajo. El problema acá es el juez que tiene que ser objetivo", manifestó.

En ese conjunto de legislaciones que Dara hizo referencia, se declara que "el juez imparcial es aquel que persigue con objetividad y con fundamento en la prueba la verdad de los hechos, manteniendo a lo largo de todo proceso una equivalente distancia con las partes y con sus abogados, y evita todo tipo de comportamiento que pueda reflejar favoritismo, predisposición o prejuicio".

Además, el código sancionado por la Corte dispone que "el juez está obligado a abstenerse de intervenir en aquellas causas en las que se vea comprometida su imparcialidad o en las que un observador razonable pueda entender que hay motivo para pensar así".

En su presentación, Dara se apoyó en la Convención Interamericana de Derechos Humanos que manifiesta -en su Artículo 8.1- que "toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial...".

Respecto de la prueba que se valió para poner en stand by el juicio, es decir el matrimonio de los judiciales de peso en Tribunales, Dara aseguró no tener nada en contra. "Ustedes hablan en una nota de 'matrimonio de la discordia', pero la unión de ellos me parece perfecta. Lo que nosotros cuestionamos es la amistad íntima del juez y el fiscal. Nadie elige a un testigo legal, si no tiene un vínculo de amistad", sentenció.

El abogado reconoció que se enteró del casamiento y la participación de Galvani en él por trascendidos y contó que, de inmediato, acudió al Registro Civil para conseguir una copia de la partida de matrimonio. Al mismo tiempo, Dara destacó que más grave todavía fue que cuando ocurrió el casamiento, el juez ya había sido designado para ser parte del Tribunal.

"Pensaba que Heredia Zaldo se iba a apartar, una vez presentada la recusación. Pero no fue así, incluso participó resolviendo el rechazo al pedido de dos suspensiones de juicio a prueba", indicó y agregó: "Esto va más allá de lo que uno puede consentir".

¿Qué puede pasar?

En caso de que se rechace la recusación, tanto Dara como los demás abogados advirtieron que acudirán a la Corte de Justiciay a las siguientes instancias para prestar oposición. En caso contrario, Heredia Zaldo podría apartarse del juicio y darle lugar a un nuevo magistrado.

Más allá de un previsible retraso, las acciones del tribunal quedarían nulas y el debate debería comenzar de nuevo.

Según explicó el entrevistado, el proceso demoraría porque deberá realizarse un sorteo de jueces y el elegido/a tendría que resistir las posibles recusaciones, si es que no se excusa primero. Es que el trámite judicial resulta engorroso, ya que la Sala tendría que buscar un reemplazante a contrarreloj. Es que los delitos en juego podrían prescribir en el medio del proceso de búsqueda.

Para Dara, existió una falla en el origen de la conformación, ya que para él es necesario contar con un juez suplente en casos tan importantes como este y eso no sucedió. Ahora, con la participación de Heredia Zaldo en riesgo, ese paso habría sido sorteado.