La Cámara Electoral instó a evitar sospechas infundadas sobre el balotaje

A pocas horas de que se realice el balotaje y en medio cuestionamientos sobre posibles irregularidades, este sábado la Cámara Electoral convocó a los apoderado de La Libertad Avanza y Unión por la Patria para bajar la tensión entre los espacios. Según pudo saber Infobae , el objetivo del organismo es que no haya un cuestionamiento del resultado que dará ganador a Sergio Massa o Javier Milei , por lo que pidieron que haya cautela y evitar sospechas infundadas sobre el proceso electoral.

Del encuentro que se realizó pasado el mediodía, participaron Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera, y se sumó, por parte de LLA, el asesor de comunicación en campaña de Milei, Santiago Caputo, técnico de confianza del candidato presidencial, y Juan Manuel Olmos de Unión por la Patria. Todos los involucrados reconocieron que se trató de una buena reunión, que no tuvo carácter institucional por lo que no hubo un acta ni la firma de un documento.