La autocrítica de un referente libertario de San Juan tras el fracaso de la Ley Ómnibus

Desconocimiento. El presidente del bloque de diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA), Oscar Zago, admitió que, al pedir que el proyecto de ley ómnibus volviera a comisión, no sabía que iba a perder la aprobación en general y que volvería en foja cero. Un referente de los libertarios sanjuaninos, el líder de Ideas de la Libertad, Carlos Montiveros, hizo autocrítica sobre la decisión del legislador.

Para el sanjuanino, este tipo de acciones no pueden suceder ante lo que definió como "la mayor mafia del país". De acuerdo a lo que escribió en redes sociales, "no podemos ser tan inocentes ante la casta, cualquier error se paga muy caro". Acto seguido, hizo un llamado a la reflexión y que el Gobierno nacional le dé la "oportunidad a los verdaderos militantes de la Libertad, esos jóvenes que la lucharon tanto para tener un gobierno liberal".

Montiveros es uno de los primeros militantes confesos de Javier Milei en la provincia y luego se candidateó a intendente de la Capital por el sublema del empresario y candidato a gobernador Agustín Ramírez. "Si en primera instancia no confiaron por inexperiencia, pero viendo que los 'idóneo con experiencia' cometen semejante error, entonces es hora de empezar a confiar en dirigentes nuevos", manifestó.

Además, el joven libertario habló sobre los sinsabores que lo aquejan en estos primeros meses de gestión de Javier Milei. "Si bien apoyo a Javier Milei y estoy al 100% para defender las ideas de la libertad, pero hay cosas que no coincido como la designación de Scioli, un zapo que todavía no puedo digerir", expresó. Y se preguntó: "Si Carolina Píparo votó en contra, porque lo hizo?, por traidora? O porque no la supieron cuidar? Eso mismo puede pasar con toda la juventud, eso es una muestra para tener en cuenta".