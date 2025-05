La autocrítica en el PRO de San Juan tras la derrota en CABA: "Nos preocupa"

La caída del PRO fue total. A tal punto fue malo el desempeño del macrismo, que no ganó en ninguna comuna. A esto se suma un 53% de participación, la más baja en 28 años que se dio este domingo, cuando los porteños se volcaron a las urnas para renovar 30 de las 60 bancas de la Legislatura. Los resultados dieron por victoriosa a LLA con Manuel Adorni a la cabeza con 30,13% (495.069 votos), Es Ahora Bs. As con el justicialista Leandro Santoro sacó 27,35% (449.444 votos) y el PRO con Bs. As. Primero y Silvia Lospennato cosechó 15,92% (261.595 votos).

Cornejo, que en San Juan está asociado con el orreguismo dentro del Frente Cambia San Juan, lanzó este lunes en Radio Sarmiento que "la gente está totalmente descreída de la política y por supuesto pasa de que la política tiene que escuchar más a la gente".

image.png

"En política se ganan y se pierden elecciones, por supuesto que nos preocupa y nos tiene que llevar a ocupar, a enfocarnos en estos temas, la verdad que tenemos que hacer una autocrítica, nosotros venimos de una interna presidencial que nos hizo muchísimo daño y nos sigue lastimando y por supuesto hay cuestiones que representamos los valores, los ideales, el respeto, la responsabilidad que tiene cualquier dirigente del PRO que lleva a pensar en cuál es la situación que vivimos y hacia dónde tenemos que ir. Vos podés ganar o perder elecciones, pero hay cuestiones que no se negocian y son esos valores y los ideales que tenemos todas las personas que creemos en el PRO", analizó el presidente del PRO sanjuanino.

No obstante, para el legislador no es el fin del PRO: "No, para nada". Y se explayó: "cuando perdió Ficha Limpia no perdió el PRO, perdió el argentino, hubo 36 senadores que votaron a favor de los corruptos y por ahí la ciudadanía no interpretó ese mensaje, ¿por qué no interpretó? Porque la verdad que a la ciudadanía le interesa lo que le pasa en su bolsillo todos los días y está bien eso que piensen así, pero nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar porque tenemos muy claro hacia dónde vamos".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/slospennato/status/1924265707170308557&partner=&hide_thread=false Gracias a todos los que nos acompañaron y defendieron nuestras ideas. Voy a representarlos con mucha fuerza y más convencida que nunca de que la decencia, la verdad y el esfuerzo importan. En eso creemos en el PRO, porque nuestras convicciones no las define una elección. GRACIAS. pic.twitter.com/19rKdZpna6 — Silvia Lospennato (@slospennato) May 19, 2025

Juntos pero no revueltos

Cornejo habló sobre cómo sigue el relacionamiento con el PRO: "Nosotros del PRO al presidente Milei lo hemos acompañado en cada votación, pero porque consideramos que tenemos que tener ese gesto con la política y ese gesto va más allá de sumar o perder votos. Nosotros hemos estado presentes, vamos a seguir estando presentes, pero porque sabemos de que la única manera de que este país salga adelante es con la coherencia de los políticos", dijo el diputado sanjuanino.

No obstante, marcó distancia: "Eso sí, vemos que en el último tiempo hemos tenido muchísimas diferencias con el gobierno nacional y son cuestiones que nuestra forma no son las mismas con las que se manejan en ese espacio político y en eso creo que lo único que nos va a llevar a repensar el futuro es saber que si hay respeto, si hay responsabilidad y si hay puntos en común, podemos debatir sobre el futuro a mejorar".

Incluso, el sanjuanino remarcó que "cuando salís al interior del país o al interior de nuestro, de la provincia de San Juan, te das cuenta de que el ciudadano de a pie la está pasando mal, está pasando pésimo, al ciudadano de a pie, lamentablemente vos le hablás de que se levantó del cepo y esa persona lamentablemente no tiene que poner en la mesa todos los días, entonces acá hay muchos problemas a debatir".

Cornejo enfatizó sobre la eventual unión con los libertarios que "si no hay respeto la verdad que va a ser muy difícil avanzar".

Y sobre el escenario de San Juan, analizó si la Libertad Avanza puede terminar trabajando en conjunto con el PRO San Juan y con Producción del Trabajo. "Esto lo digo con muchísima humildad, acá no hay personas que abran o cierren puertas. Los espacios políticos son de la gente, no de los dirigentes. Todo aquel que esté para construir, que esté para sumar, bienvenido".

Incluso dijo que podrán charlar con sectores que dicen ser libertarios y no están alineados a José Peluc que es el presidente del partido a nivel local. Sentenció que "tenemos que pensar en una mesa de diálogo, pero en una mesa de diálogo de verdad, para saber cuáles son los problemas. Si vamos a hablar solamente para juntarnos, para debatir sobre un problema, una situación personal, acá hay que terminar con la individualidad. Es lo importante y lo colectivo que los sanjuaninos sepan que nosotros estamos para solucionar problemas de la gente, nada más".

A la par, el legislador apuntó sobre otros dirigentes que lo critican como líder dentro del partido en San Juan que "las puertas del PRO San Juan están abiertas para cualquier afiliado, los espacios de diálogo, equipos de trabajo, son algo que se controla en el tiempo y bienvenido quien venga a sumar el PRO. Las internas para romper no nos llevan a ningún lado".