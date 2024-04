La agrupación estudiantil que responde a Javier Milei está en la UNSJ y cuestionó la marcha

El primero de los jóvenes es estudiante de Ciencias Políticas y pertenece al templo evangelista Cita con la vida, el mismo al que acude el diputado provincial y secretario General de la CGT, Eduardo Cabello. La chica es estudiante de Trabajo Social. Ambos participaron de las elecciones a Centro de Estudiantes en Sociales durante el 2023, donde hay hegemonía del peronismo a través de las agrupaciones Ideas- ligada de José Luis Gioja- y Creando, ligada a Patria Grande.

Embed - Avancemos on Instagram: "La marcha de hoy es pura y netamente politica. El gobierno anterior, encabezado por Sergio Tomás Massa, recortó dinero a Educación y no cumplía con el presupuesto establecido. Pero en ese entonces nadie marchaba, todos se quedaron callados ¿Por que? Porque ellos eran los mismos que estaban gobernando y recortando el presupuesto a las universidades. A la Universidad Pública se la defiende reclamando transparencia, no defendiendo curros y negocios."