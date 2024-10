Juicio político en San Juan: cómo es el proceso que podría terminar en 100 días con 3 cortistas destituidos

El empresario sanjuanino y ex candidato a gobernador del sector liberal de Juntos por el Cambio, Sergio Vallejos , acaba de presentar en la Cámara de Diputados de San Juan un pedido de juicio político contra tres de los cinco ministros de la Corte de Justicia de San Juan, Marcelo Lima, Adriana García Nieto y Daniel Olivares Yapur. Ahora se dispara un proceso que podría durar unos tres meses y medio, alrededor de 100 días y que podría terminar con la destitución de los denunciados.

Vallejos, en su pedido de juicio político, les endilga a los tres cortistas malos manejos en dos cuestiones: en el marco de su expropiación, la recotización del predio de la ex bodega La Superiora a favor de un grupo empresario cercano al ex gobernador Sergio Uñac y en contra de la Municipalidad de Rawson; y en el manejo de las elecciones provinciales 2023 cuando después de que la Corte Suprema suspendiera las elecciones de gobernador y vice, en el tribunal local definieron avanzar con la votación de todas las demás categorías, incluida la de la diputados provinciales, y no hacer todos los comicios juntos más adelante, cuando se definiera si el candidato Uñac estaba habilitado a participar por otro mandato.