Jubilados de Izquierda unen fuerzas para combatir el "ajuste de Milei": quiénes son los principales líderes en San Juan

“Ayer celebramos un año más de lucha y construcción de Jubilados de Izquierda en San Juan y nos preparamos para un 2025 enfrentando el ajuste de Milei ”, dijo Mary Garrido , una de las principales referentes de Izquierda en la provincia, a través de sus redes sociales. El último miércoles cumplieron el primer aniversario de la organización y en dicha reunión consensuó posturas de cara al próximo año, que será clave por las Legislativas. Entre los máximos responsables hay una excandidata a la Gobernación y un ex Adicus.

El principal objetivo es enfrentar al Gobierno con más fuerza en las calles. “La gestión de Javier Milei es muy destructiva, principalmente con los jubilados”, expresó Garrido a este diario. Los propósitos de la organización serán claves, ya que miran muy de cerca las elecciones de medio término.

Hace pocos meses tomaron una importante medida. Presentaron un petitorio en la sede sanjuanina del PAMI para la restitución de la cobertura de medicamentos al 100%, aunque no hubo respuestas por parte de la cúpula de la institución nacional.

“Queremos que no pase lo de Córdoba”, mencionó la referente de Izquierda sobre el jubilado que se roció con nafta en la sede central del PAMI. En este marco, notaron mucha angustia por parte de los beneficiarios en San Juan.

Un jubilado intentó prenderse fuego en PAMI de Córdoba tras reclamar por medicamentos

Este jueves por la mañana se vivió un terrible episodio en la sede central de PAMI en Córdoba, cuando un jubilado intento prenderse fuego tras reclamar por medicamentos. Al recibir la negativa de su pedido, el hombre se roció combustible generando un momento de gran tensión y pánico.

El tenso momento que se registró en la sucursal del PAMI, ubicada en avenida General Paz al 300, en el barrio Centro de la capital provincial. Ocurrió luego del anuncio del Gobierno de restringirles a los jubilados el acceso a medicamentos gratuitos.

Fuentes de la Policía de Córdoba precisaron que el jubilado, paciente psiquiátrico, intentó prenderse fuego cerca de las 8:30 de este jueves, cuando ingresó al hall central de las oficinas con un encendedor y un bidón de 5 litros de combustible, materiales que luego utilizó en su intento por incendiarse.

Según la información que los testigos les brindaron a los uniformados, el señor, de 67 años, enfureció cuando el personal administrativo le informó que no le entregaría la medicación solicitada.

Tras su violenta reacción, el jubilado fue asistido en el lugar por un médico de un servicio de emergencias, quien le diagnosticó ingesta de combustible por intento de suicidio. Posteriormente, fue trasladado en ambulancia al Sanatorio de la Cañada, ubicado a unas 20 cuadras del lugar del hecho.

Esta situación se da tras la última medida conocida desde la entidad que brinda cobertura médica a los jubilados de todo el país. Sucede que PAMI decidió restringir la cantidad de afiliados que acceden a medicamentos gratis por mes. A partir de ahora los jubilados que requieran una cobertura del 100% en los remedios deberán gestionar el “subsidio social”, un trámite que impone requisitos que hasta el momento no eran exigidos.

En la práctica, el nuevo esquema significa una restricción, ya que muchas personas que hasta el momento accedían a medicamentos gratis ya no lo podrán hacer, debido a sus ingresos.

Entre los requerimientos para tramitar el nuevo “subsidio social”, se exige que el beneficiario no perciba más de $390.000 mensuales, no esté afiliado a una prepaga y no tenga un automóvil de menos de 10 años.