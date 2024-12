Un jubilado intentó prenderse fuego en PAMI de Córdoba tras reclamar por medicamentos

Fuentes de la Policía de Córdoba precisaron que el jubilado, paciente psiquiátrico, intentó prenderse fuego cerca de las 8:30 de este jueves, cuando ingresó al hall central de las oficinas con un encendedor y un bidón de 5 litros de combustible, materiales que luego utilizó en su intento por incendiarse.

Según la información que los testigos les brindaron a los uniformados, el señor, de 67 años, enfureció cuando el personal administrativo le informó que no le entregaría la medicación solicitada.

image.png Un jubilado intentó prenderse fuego en la sede el PAMI. (Nicolás Bravo / La Voz)

Tras su violenta reacción, el jubilado fue asistido en el lugar por un médico de un servicio de emergencias, quien le diagnosticó ingesta de combustible por intento de suicidio. Posteriormente, fue trasladado en ambulancia al Sanatorio de la Cañada, ubicado a unas 20 cuadras del lugar del hecho.

Esta situación se da tras la última medida conocida desde la entidad que brinda cobertura médica a los jubilados de todo el país. Sucede que PAMI decidió restringir la cantidad de afiliados que acceden a medicamentos gratis por mes. A partir de ahora los jubilados que requieran una cobertura del 100% en los remedios deberán gestionar el “subsidio social”, un trámite que impone requisitos que hasta el momento no eran exigidos.

image.png Los empleados limpian la sede del PAMI luego del momento de extrema tensión @Pierinapropato

En la práctica, el nuevo esquema significa una restricción, ya que muchas personas que hasta el momento accedían a medicamentos gratis ya no lo podrán hacer, debido a sus ingresos.

Entre los requerimientos para tramitar el nuevo “subsidio social”, se exige que el beneficiario no perciba más de $390.000 mensuales, no esté afiliado a una prepaga y no tenga un automóvil de menos de 10 años.

(Con información de Infobae)