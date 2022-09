Jimena De la Torre: "No se olviden que la Corte Suprema de 5 miembros fue avalada por CFK"

Consultada por Tiempo de San Juan sobre el proyecto de ampliación de la Corte Suprema , la actual consejera de la Magistratura no sólo aclaró estar en contra de la iniciativa, sino que invitó a hacer una revisión del pasado y recordar que quien avalaba una Corte con 5 miembros era nada más y nada menos que Cristina Fernández de Kirchner.

"Acá tenemos que ver lo que se ha hecho en el pasado. Me opongo rotundamente a la ampliación de los miembros de la Corte, porque no podemos poner en juego permanentemente la estabilidad del Poder Judicial, sin estabilidad jurídica no hay desarrollo posible", manifestó.

Al mismo tiempo, la abogada porteña que dialogó con la prensa en las instalaciones del Foro de Abogados sostuvo: "Me llaman la atención algunos mensajes que se dan desde otras candidaturas, porque cuando rascas la olla, uno ve que no se sostienen en el tiempo. Es fundamental la coherencia en el tiempo, ya que esa misma gente, junto a CKF, fue la que impulsó esta Corte de 5 miembros".

En ese contexto, fue a fondo y expresó: "No nos podemos olvidar que fue CFK quien, con muy buenos argumentos, muy institucionales, allá por 2006, cuando ella era senadora, sostuvo que había que reducir el número a 5 miembros y lo hizo por una razón que es muy valiosa y es que nuestra Corte nace con 5 miembros y, durante casi 100 años, ese número se mantuvo y después empezaron las especulaciones con llevarla a 9; y fue ella quien dijo que no podemos estar permanentemente discutiendo respecto de la cantidad de miembros de la Corte".

Para cerrar con sus argumentos, lo hizo con un interrogante. "Le preguntaría a quienes defienden el aumento, qué es lo que cambió en estos años. Primero eran 25, después negocian y ahora son 15", manifestó sobre la propuesta que obtuvo la media sanción en el Senado, la cual describió como una arremetida contra la Justicia, del mismo modo que lo son para ella la reforma del Ministerio Público Fiscal y la reforma de la Justicia Federal. "Son intentos de cooptar el Poder Judicial que son muy nocivos para nuestro sistema republicano", concluyó.

Respecto a su candidatura y la postulante sanjuanina, señaló: "Estoy muy contenta que Claudia Sarmiento se haya sumado a la propuesta de la Lista 3, con ella venimos trabajando hace tres años, cuando creamos nuestra agrupación Abogados en Acción, que ha demostrado un real compromiso con los valores republicanos, de la verdadera independencia del Poder Judicial".

Sobre Sarmiento, específicamente, detalló estar satisfecha por su labor y por tanto destacó sus virtudes. "Claudia es una referente de Abogados en Acción, así que estoy muy feliz de que haya aceptado la propuesta, es por eso que San Juan es muy especial para mí", añadió.

Sarmiento es una de las candidatas sanjuaninas en estas elecciones de la Justicia nacional; el otro representante de esta tierra es el presidente del Foro, Marcelo Álvarez, quien acompaña al ex diputado nacional Héctor Recalde, afín al oficialismo.