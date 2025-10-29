Javier Milei y Victoria Villarruel se dejaron de seguir en Instagram

En un nuevo capítulo del quiebre político entre Javier Milei y Victoria Villarruel , ambos integrantes de la formula ganadora de las elecciones de 2023 se dejaron de seguir mutuamente en sus cuentas de Instagram este miércoles. No hubo declaraciones oficiales, pero el hecho no pasó desapercibido.

Puede parecer un hecho menor, pero es el corolario de una escalada que sigue creciendo. No sólo entre el Presidente y su vice, sino también entre personas cercanas al presidente contra su vice. Uno de los últimos capítulos ocurrió este domingo de Elecciones Legislativas.

El funcionario nacional y publicista de Milei, Santiago Oría, acusó este lunes a Victoria Villarruel de haber pedido que cerraran la escuela donde le tocó votar este domingo para estar "ella sola". Oría expresó en un posteo de Instagram: "Mientras Javier Milei y Karina Milei hicieron la cola y esperaron como un ciudadano más, siendo las dos personas más importantes de Argentina, Victoria Villarruel que NO ES NADIE ordenó cerrar toda la escuela para ella sola para ir a votar".

Sin embargo, desde el entorno de la vicepresidenta lo desmintieron: "La escuela no se cerró". Según los dichos, la vicepresidenta ingresó al establecimiento en auto a pedido de quienes se encargan de su seguridad; sin embargo, después entró a la escuela "como cualquier otro elector", expresaron. Más tarde, publicaron varias fotos de ella con varios vecinos que cumplieron su deber cívico.

Villarruel votó este domingo en el Instituto Cristo Rey, que se encuentra en el distrito bonaerense de Caseros. Mientras que, el Presidente votó en el barrio porteño de Almagro, en la UTN.

Si bien no sabe la razón concreta de por qué se dejaron de seguir mutuamente, la vicepresidenta no estuvo presente durante los festejos del domingo de elecciones por la noche, a diferencia de la victoria de 2023, cuando Milei y Villarruel ganaron el balotaje presidencial. Esto podría demostrar alguna interna que se viene gestando hace rato en el Gobierno.

Antecedentes de la interna entre Milei y Villarruel

Desde que ganó las elecciones en 2023, la dupla de Javier Milei y Victoria Villarruel fue aumentando sus diferencias. Un ejemplo fue cuando el Presidente estuvo presente en un evento organizado por sectores libertarios bajo el título “La Derecha Fest” en mes de julio en Córdoba. Allí, se mostró bastante duro con la vicepresidenta.

El momento más tenso de la noche llegó cuando Milei apuntó directamente Villarruel. En ese momento, la acusó con nombre y apellido de haber respaldado el proyecto votado por la Cámara Alta que, según su visión, pone en riesgo el equilibrio fiscal: “La bruta traidora dijo que lo iba a financiar con 30 millones. Sugiero que antes de hacer chicanas aprendan a sumar dos más dos”.

La crítica se dio en el contexto de una fuerte disputa por el control del gasto, luego de que el Senado aprobara por mayoría una ampliación presupuestaria que el Gobierno considera inviable.