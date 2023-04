Javier Milei visitará San Juan esta semana

Además, los aspirantes le pidieron a Milei que sea taxativo sobre el rol de Sergio Vallejos, que candidato a gobernador por Evolución Liberal, unido a los sublemas que representan al ex Juntos por el Cambio. "Queremos que diga que no es su candidato, que lo repudie", dijeron.

Durante la primera visita del economista a la provincia, hubo definiciones categóricas que, esperan las fuentes, se repitan. En ese momento, dijo “con Juntos por el Cambio no podemos tener nada. Una estructura que tiene dentro facciones de izquierda tan marcadas como la UCR, la CC, y el ala blanda de JxC. Nosotros no podemos tener nada. Nada. Tenemos contactos con algunas partes que tienen que ver con las alas duras. Juntos por el Cambio es una construcción destinada al fracaso. No vamos a hacer ningún acuerdo. Ese es el marco general y vale a todo nivel. Nuestro foco principal es lo nacional. Conforme vayamos creciendo vos a poder hacer otro tipo de avances”.