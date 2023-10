Javier Milei: "Massa está rodeado de políticos chorros"

El video que dura apenas 24 segundos fue difundido en redes sociales, y cuenta con un racconto de titulares de medios de comunicación sobre el precio del dólar blue, la inflación sin control, el desabastecimiento del combustible y la pobreza.

"Massa es la continuidad del modelo decadente, es la casta, tranza con los empresarios prebendarios, rodeado de políticos chorros", denunció.

En la misma línea, remarcó: "Es la continuidad de la decadencia, es el rey de la casta, no hay más casta que Massa".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJMilei%2Fstatus%2F1719364560874840132%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1719364560874840132%7Ctwgr%5Eafc8249c5eabc91d175a94c415318d5dc62300fa%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnoticiasargentinas.com%2Fpolitica%2Fno-hay-mas-casta-que-massa-las-criticas-de-milei-en-un-nuevo-spot-de-campana&partner=&hide_thread=false CASTA O LIBERTAD pic.twitter.com/1A48v0pVL1 — Javier Milei (@JMilei) October 31, 2023

En los últimos días, tras el acuerdo táctico con un sector del PRO, encabezado por Patricia Bullrich y Mauricio Macri, la gráfica libertaria cambió: mutó del uso del negro y el amarillo a tintes blancos y tipografía más claros.

Minutos después, por el mismo canal, el diputado fundador de La Libertad Avanza citó al libertador José de San Martín. "Compañeros del Ejército de los Andes: Ya no queda duda de que una fuerte expedición española viene a atacarnos; sin duda alguna los gallegos creen que estamos cansados de pelear y que nuestros sables y bayonetas ya no cortan ni ensartan; vamos a desengañarlos. La guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos", sostuvo.

"Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos han de faltar; cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con las bayetitas que nos trabajan nuestras mujeres y si no, andaremos en pelota como nuestros paisanos los indios. SEAMOS LIBRES y lo demás no importa nada. La muerte es mejor que ser esclavos de los maturrangos. Compañeros, juremos no dejar las armas de la mano hasta ver el país enteramente libre, o morir con ellas como hombres de coraje", concluyó.