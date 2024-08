Javier Milei, contra tres importantes presidentes: "Algunos imbéciles me acusaron de...

Pero hoy, las abstenciones de Brasil y Colombia, más la ausencia de México, impidieron que la Organización de Estados Americanos (OEA), aprobara una iniciativa de Estados Unidos, Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay. El proyecto instaba a la Comisión electoral Nacional de Venezuela (CNE) a publicar las actas electorales.

La votación fue ajustadísima: 17 votos a favor (Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam, Uruguay y Argentina.), 11 abstenciones (Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Granada, Honduras, Saint Kitts and Nevis, Santa Lucía, Antigua y Barbuda y Bahamas), y 5 ausencias (Dominica, México, Trinidad y Tobago, Venezuela).

El proyecto contra Maduro fue rechazado, ya que se necesitaban 18 votos. Es que en el foro regional se cuentan las ausencias.

La reacción de Javier Milei fue inmediata: "Algunos imbéciles me acusaron de loco por ver comunismo en todos lados… Otros desde la corrección política decían que ya no existe más el comunismo y que soy un exagerado… En el fondo, hoy no sólo se prueba que tengo razón en la agenda internacional que señalo sino que además queda claro que esos que me cuestionaban son cómplices, ya sea por ignorantes y/o por estúpidos".

El proyecto

El proyecto de Resolución rechazado establecía: