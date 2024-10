Interna PJ: quiénes juegan para Cristina y quiénes para Quintela en San Juan

El PJ sanjuanino empezó a coquetear con el riojano desde mayo. Quintela visitó la sede del partido y dio una charla ante la denominada Asamblea de la Militancia donde la Juventud Peronista coreó: "Atención, atención, Ricardo te saludan los soldados de Perón". En ese momento, dio un discurso de unidad. Anticipó que cenaría con el exgobernador José Luis Gioja y que llevaría un mensaje: "Necesitamos un peronismo organizado y unido. Hay que acordar y dejar las diferencias de lado".

Ya en ese entonces, Quintela deslizaba sus ambiciones de presidir el PJ nacional. Meses después, en agosto, uñaquistas y gramajistas acudieron al acto de jura de la nueva Constitución de La Rioja. Estuvieron: el intendente de Rawson, Carlos Munisaga; el intendente de Ullum, David Domínguez; el exintendente de San Martín, Cristian Andino; el referente de Fabián Gramajo, Julio Godoy; y el parlamentario del Mercosur por San Juan, Matías Sotomayor. También participó la senadora camporista Celeste Giménez.

image.png Godoy, Domínguez, Sotomayor, Andino, Munisaga.

Todo indicaba que San Juan iba a alinearse con Quintela. "Ricardo, compañero, amigo y ejemplo para el peronismo. Hemos venido de casi todas las provincias a acompañar este día histórico para la provincia de La Rioja y para la República Argentina", arengó Kicillof ese día.

Luego hubo una profundización del compromiso sanjuanino con el riojano cuando Gioja y Munisaga recibieron a la vicegobernadora de la vecina provincia, Teresita Madera. Sucedió justo después de que cobrara fuerza la versión de otra fórmula para la conducción del PJ nacional: el sanjuanino Sergio Uñac y la catamarqueña Lucía Corpacci. El binomio estaba apuntalado por los colegas camporistas del Senado y teóricamente iban a competir con Quintela con la bendición de Cristina.

image.png Gioja y Munisaga con Teresita Madera.

El operativo clamor por la expresidenta anuló cualquier posiblidad del senador sanjuanino, que está de parabienes con La Cámpora después de ingresar a Giménez como senadora por un acuerdo con Wado De Pedro. Inmediatamente todo cambió. El respaldo a Quintela llegó a la mínima expresión y el sector de Uñac se cuadró bajo la figura de Cristina. El presidente del Partido Justicialista de San Juan, el diputado provincial Juan Carlos Quiroga Moyano, emitió un comunicado en el que respaldó a la exmandataria. En tanto, Gioja tuvo una reunión con Cristina en el Instituto Patria y ordenó su espacio -Lealtad Justicialista- alrededor de la figura de la dirigente.

En los últimos días, hubo cosecha de avales para las listas. Había tiempo para presentar las firmas de los afiliados de todo el país hasta las 23 del domingo y hubo una prórroga hasta las 18 de este lunes. Sin embargo, en San Juan, no hubo el apoyo esperado a la expresidenta. Así lo reconocieron fuentes del peronismo. La estructura de las Juntas Departamentales, cuyos jefes son los intendentes, no tuvo el impacto esperado. Una muestra es que Rivadavia, que no tiene la jefatura municipal y que conduce el giojista Facundo Perrone, estuvo entre los primeros del ránking de presentación de avales.

Una fuente que tuvo acceso al documento digital de orden nacional dijo a Tiempo que "los únicos arriba de los 200 avales fueron Rawson, Rivadavia, Pocito y Jáchal. Carga cerrada". Y tiró: "Averiguate cuántos avales cargó La Orga en toda la provincia", en referencia a La Cámpora en San Juan. La agrupación K en la provincia, liderada por la pareja de la senadora, el excoordinador General del PAMI, Juan García, se ganó el fastidio del peronismo. "Todos dicen Cristina, Cristina, pero no están los avales todavía", dijeron el sábado pasado. "Son otros los compañeros que hacen el laburo", reprocharon.

image.png

Hubo un apoyo tímido en general. Por ejemplo, Munisaga no jugó decididamente para un bando. Si bien no dio libertad de acción de forma explícita, desde su entorno aclararon que "lo mejor es la unidad", pero que "está perfecto que se presenten todos los que quieran". El rawsino tuvo una foto con Cristina en abril a instancias de la concejal de Gioja, Romina Ríos. Después tuvo la foto con Quintela. Por el contrario, Aballay tuvo un posicionamiento claro. Puso a la Junta a recolectar avales para el kirchnerismo. Lo mismo hizo la Juventud Peronista. Las tres integrantes del triunvirato firmaron para Cristina y acompañaron a Giménez.

En síntesis, el PJ sanjuanino, de manera orgánica, se volcó al kirchnerismo. Otro ejemplo es el rol del Movimiento Evita, que en la provincia tiene como líder al intendente de Ullum, David Domínguez. El jefe comunal aseguró que juega para Cristina, aunque a nivel nacional, principalmente en el conurbarno bonaerense, respaldan al riojano, que tiene el apoyo de Kicillof. Mientras que el Movimiento Político Sindical, que conduce la CGT San Juan con Eduardo Cabello a la cabeza, no se expresó. "El sindicalismo es vertical, todavía no nos podemos pronunciar", aclaró el timonel.

Sin título.jpg Juventud Peronista, camporistas, giojistas y pocitanos.

¿Quedó alguien con Quintela en San Juan? De la estructura formal del Partido Justicia local, no. Ni Gioja, ni Uñac, ni el chimbero Fabián Gramajo, que tiene contacto con el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, uno de los caciques K en la Provincia de Buenos Aires. Sólo la organización La Patria es el Otro, del ministro de Desarrollo Social de Kicillof, Andrés Cuervo Larroque, banca al riojano. En San Juan, uno de los referentes es el excamporista Juan Pablo Sánchez, que fue uno de los protagonistas de la escisición de la agrupación kirchnerista en el 2022, cuando un grupo militante se rebeló a la conducción "cheta" de La Cámpora, que entonces estaba en manos de Pablo Ruiz.

Larroque apuró la firma de avales para Quintela sobre el límite de la fecha de entrega. Dio la orden a Sánchez para que busque a peronistas descontentos con la irrupción de La Cámpora en el Partido Justicialista. "El problema no es Cristina, acá el problema es La Cámpora, quisiera ver cuántos intendentes salieron el fin de semana a juntar avales para La Cámpora. Ellos ni siquiera están afiliados al partido, y los pocos que hay, se afiliaron un par de meses atrás. Obviamente, los intendentes no van a salir a decir 'che, nosotros no estamos con Cristina' porque no van a quedar mal", dijo Sánchez, que juntó avales para Quintela, y reconoció que son un sector minoritario. "Nosotros nos estamos juntando con viejos peronistas, compañeros militantes, que no son conocidos, pero que militan hace años", expresó.

image.png Junta de avales en Rawson.

El cierre de listas será este sábado y las elecciones están previstas para el 17 de noviembre, el Día del Militante. En los dos sectores están seguros que uno de los dos candidatos se bajará antes. "Interna no va a haber", dicen en el PJ. Sin embargo, no parece estar en los planes de Quintela bajarse, al menos no mientras tenga a Kicillof a su favor. "Es importante que los afiliados determinen quién quiere que los represente y los conduzca. La idea es competir, lo que no teníamos pensado es que ella pueda ser candidata y estar en la competencia del PJ, cuando ella estuvo por encima del PJ. En el PJ se requiere de un amplio espacio donde podamos escucharnos entre todos", dijo el gobernador cuyano en C5N.