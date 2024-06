Intento golpista en Bolivia: para Diana Mondino, "la democracia no se negocia"

Varias horas después de que Bolivia explote en redes sociales por el intento de golpe de Estado que denunció le presidente Luis Arce, el gobierno nacional se expresó, aunque no oficialmente sino en las redes personales de la canciller Diana Mondino.

“Los gobiernos, sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas. No se cambian con violentos golpes de Estado. La democracia no se negocia”, escribió la Canciller en la red social X -antes Twitter-, en medio de los pronunciamientos de jefe de Estado de distintos países sobre el levantamiento armado.