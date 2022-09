Intento de asesinato de Cristina: el jefe de la SIDE menemista tiene su teoría

Cristina Kirchner, "en una oportunidad, dijo `si me pasa algo, miren al norte´. Y sucedió que no era el norte, era la Banda de Los Copitos, una cosa muy trucha, plagada de gente bastante marginal. Yo estoy esperando que la Justicia se vaya pronunciando de a poco y dejar de lado los trascendidos que no sé de dónde bien", sostuvo el ex funcionario nacional.

En ese sentido siguió jugando con la idea del auto atentado, o el intento real de magnicidio: “El tema es un montaje armado por quién. Hay elementos para sospechar que hay algún tipo de capacidad económica como para que estos chicos marginales puedan alquilar un departamento en Recoleta o hacer un tipo de inteligencia", apuntó, en entrevista con Radio Rivadavia.

Yofre, que también fue embajador durante el menemismo en Portugal y Panamá, despegó a sus antiguos colegas: “No lo veo del lado de los servicios de Inteligencia”, e insistió: “Lo veo de cuevas relacionadas con algún tipo de organización armada, la Policía, digamos".

Luego incurrió en alguna contradicción, en cuanto a la calificación de "marginales" de los investigados, cuatro de ellos ya detenidos: "Puede ser que sean muñequitos manejados desde otro ámbito. No creo que sean simples integrantes de una banda de marginales a los que se les ocurre hacerle algo feo a la vicepresidenta", concluyó.