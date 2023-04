Intendente ultra K confía: "Hay posibilidades de que...

Secco consideró que "si Cristina se presenta no hay interna". Al mismo tiempo evaluó que "Cristina no transfiere los votos: o va en la lista o es ella. No hay otra solución", bajándole el precio a la candidatura que sonó en los últimos días del titular de YPF Pablo Gerardo González, o incluso del ministro del Interior, Wado de Pedro.

Secco plantea la “mesa de los 45”, 45 puntos porcentuales necesarios para ganar en primera vuelta. Para esto deberían sumar 2poder de fuego, para agregar votos al 35% que lleva atado a la cintura”.

"A Cristina la veo entusiasmada con lo que estamos haciendo", insistió. "No podemos quedarnos mirando si es Alberto, Scioli, Wado o el hombre araña. La gente no nos pide por otros dirigentes, nos pide por Cristina", confió.

Secco también se refirió al renunciamiento de Mauricio Macri: “Nunca lo tuve en cuenta a Macri. Nos destrozó el país. Nos hace un favor Macri si se presenta, es un espantapájaros".