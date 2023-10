Insaurraldegate: el impacto en la campaña bonaerense y en la nacional

Como una catarata, l as fotos y videos de Martín Insaurralde, en unas vacaciones de lujo junto a la modelo e influencer Sofía Clérici por el mar Mediterráneo a bordo del yate “bandido 90” (hasta el nombre del barco parece de biógrafo), explotaron en las pantallas y sacudieron la campaña oficialista.

Sergio Massa debió referirse al tema luego del debate, y enfrentar sólo dos coitas al tema por parte de Patricia Bullrich y Miriam Bregman. “Cometió un grave error, renunció (a la jefatura de Gabinete de Buenos aires) y tiene que renunciar a la candidatura (a concejal) de Lomas de Zamora".

El gobernador bonaerense, que había tenido que aceptar a Isaurralde como Jefe de Gabinete y desplazar a su “hermano” de la política, Carli Bianco luego de la derrota legislativa del 2021, debió admitir que se enteró del hecho 2como todos, por las redes sociales”, y que, tras confirmar la fidelidad de las pruebas, le aceptó la renuncia.

La sombra del triple crimen de General Rodríguez, con el complejo mediático adjudicándole la autoría intelectual a Aníbal Fernández, a quien identificaban como “La Morsa”, sobrevoló a los encargados de la campaña.

Luego se comprobó que Fernández no era “La Morsa”, que no tenía que ver con la masacre entornada por el tráfico de efedrina, pero María Eugenia Vidal ya era gobernadora de Buenos Aires, y Mauricio Macri presidente de la Argentina. En este caso, no hay chance de fake news, el de las fotos es Insaurralde, en unas vacaciones muy por encima de las posibilidades devenidas de su declaración jurada de bienes, y de la categpría fiscal de su acompañante, que figura en AFIP como "monotributista", con ingresos de hasta 116.000 pesos.

Rápidamente algunas consultoras salieron a relevar el impacto que puede tener en los votantes el affaire.

AD HOC, en su trabajo, apuntó que, entre la aparición de las fotos y la noche del domingo, mientras transcurría le debate, el asunto tenía 311.000 menciones, con 184.000 usuarios.

El impacto podía compararse con el atentado a Cristina Kirchner o el juicio a los rugbiers asesinos de Fernando Báez sosa.