Inquilinos llegan hasta el Senado con su postura sobre la reforma de la Ley de Alquileres

Hoy jueves, desde las 11, será el turno de los inquilinos. Víctor Bazán, presidente de la Asociación de Inquilinos de San Juan, explicó a este medio que, si bien no estará presente en el debate, desde la Federación, entidad que nuclea a los inquilinos a nivel nacional, se llegará hasta el Senado con una sola postura: defender la ley actual.

“La postura es defender el año de aumento y los tres años de contrato de alquiler. Además, explicar que si se tocan esos puntos esenciales referidos a la rentabilidad la problemática a ser más grande. Aumentar cada 4 meses el alquiler bajo ningún índice, sino el que imponga el propietario, y si bajamos la cantidad de años de contrato de alquiler no se va a beneficiar a los inquilinos. Vamos en ese sentido, a defender lo que tenemos y dar a entender que la problemática no es la ley, sino cuestiones de fondo que no se tienen en cuenta, como la especulación, la dolarización, entre otros”, explicó.

La pulseada entre inquilinos e inmobiliarios no es la única que se está dando en el seno del Senado. Al proyecto que consiguió la media sanción en Diputados se suman tres, incorporados por senadores. De acuerdo a lo que reflejan algunos medios nacionales, el objetivo es consensuar en uno solo, para que se debata en el recinto.

Mientras la oposición, liderada por Juntos por el Cambio, pretende aprobar la iniciativa tal como vino de Diputados, el oficialismo busca introducir modificaciones.

Un detalle no menor es que, si al proyecto que obtuvo la media sanción se le incorporan modificaciones, por mínimas que sean, el mismo deberá volver a Diputados. En el medio de la coyuntura política electoral, la altura del calendario legislativo y el inminente cambio de autoridades nacionales (con el recambio tanto en la Cámara Alta como Baja), en caso de regresar el proyecto a Diputados, es probable que no salga, al menos no este año.

Si en la jornada de hoy se logra el dictamen, correrá el plazo de siete días para que los bloques mayoritarios convenzan a los legisladores “sueltos”. Sin duda, esto recién comienza.