viernes 29 de agosto 2025

Inflación

Inflación de agosto: analistas apuntan que el dólar impulsó al alza el precio de los alimentos

Consultoras privadas coinciden, en mayor o menor medida, en que la suba del dólar empujó al alza el precio de los alimentos en agosto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La inflación de agosto estuvo marcada por el repunte del tipo de cambio registrado a fines de julio y principios de este mes, que generó un incremento significativo en los precios de los alimentos.

Según los informes de diversas consultoras privadas, el aumento del dólar, que alcanzó la zona de los $1.370, se tradujo en una mayor presión sobre los precios, principalmente en el rubro alimenticio.

Los alimentos lideran los aumentos

La consultora LCG reveló que los alimentos mostraron un aumento del 3% en agosto bajo la modalidad “punta a punta” (comparando el primer y último día del mes), un salto explicado por la dinámica de la primera mitad del período. Sin embargo, al promediar las últimas cuatro semanas, la suba se redujo a 2,4%, indicando una moderación hacia el final del mes, con incluso una deflación del 0,1% en la última semana.

Los rubros con mayores incrementos dentro de los alimentos fueron:

  • Frutas: 6%
  • Bebidas e infusiones: 4,6%
  • Verduras: 3%
  • Panificados: 2,5%
  • Carnes: 2,5%

Este traslado a precios de la suba del dólar fue más intenso en los primeros quince días y luego se estabilizó.

Consenso en la inflación general

Mientras LCG reportó una variación de alimentos del 3% punta a punta, otras consultoras confirmaron la tendencia con cifras ligeramente más bajas para los alimentos. EcoGo, por ejemplo, estimó una inflación del 2,3% en alimentos consumidos dentro del hogar y del 2,5% al incluir los alimentos consumidos fuera del hogar.

En cuanto a la inflación general de agosto, el consenso entre las principales consultoras la ubicó levemente por encima del 2% mensual.

Otras mediciones como la de Analytica y la fundación Libertad y Progreso situaron el índice general en torno al 1,7% mensual, sugiriendo una leve baja respecto a julio o una moderación en algunos rubros en la segunda parte del mes.

¿Por qué el Traslado Incompleto? A pesar de la sensibilidad de los alimentos al tipo de cambio, el traslado a precios fue incompleto. Analistas explican esta diferencia por la reducción en la cantidad de pesos circulando en la economía, lo que limitó la capacidad de los comercios para ajustar precios en la misma magnitud que la suba del dólar. La reacción de precios al movimiento del tipo de cambio resultó ser más tenue de lo esperado.

Perspectivas futuras

Aunque agosto cerró con una variación general cercana al 2%, este resultado interrumpió la tendencia bajista de los meses previos. Los informes privados coinciden en que septiembre se presentará más desafiante debido a los aumentos ya anunciados en combustibles y servicios regulados, que impactarán directamente en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El efecto de los alimentos seguirá siendo clave, dada su fuerte incidencia en el presupuesto familiar y su alta sensibilidad a las variaciones cambiarias.

