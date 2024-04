Importante diputada nacional de La Libertad Avanza, internada por crisis nerviosa

image.png

Martin Bideigaray el vocero de la funcionaria confirmó la situación: "Sí, lamentablemente es verdad. Más temprano fui a la casa a hablar. Vómito la comida Luego vómito agua. Llamé a su médico y la interné. La llamaron y le dijeron cosas feas. Esta muy nerviosa por el apriete por el tema juicio político. Se quiere ir de la clínica, pero el médico me dice que así, a los vómitos, no puede estar. No quiere nada, solo cumplir la ley".