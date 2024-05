Héctor Daer cruzó a un libertario: "Respeto o me paro y me voy"

“¿Dónde estaban ustedes? ¿Cuántos paros hicieron? ¿Dónde estaban escondidos? A nosotros (al Gobierno del presidente Javier Milei) nos hicieron uno a los cincos meses y el primero a los 45 días”, enfatizó el legislador jujeño ante la mirada de Daer y Yasky, quienes estaban a menos de un metro de las autoridades del plenario.

Siendo el momento más tenso del plenario, la respuesta de Daer no tardó en llegar: “No voy a aceptar que me falte el respeto. No se lo voy a permitir, si no me levanto y me voy”. “Decir que estábamos escondidos es una falta de respeto”, aseveró el referente de la CGT.

En medio de gritos y acusaciones, Bartolomé Abdala, titular de la comisión cabecera de la reunión, pidió orden y le cedió la palabra al sindicalista, quien apuntó contra Atuauche: “No se ponga nervioso senador. La huelga es un ejercicio de la democracia. Mi organización sindical hizo huelgas durante 45 días en la pandemia, pero usted estaría en Jujuy y no miraba televisión”.

Además, remarcó que “en la puja distributiva, hubo muchas huelgas, entre ellas la de mi organización sindical”, y explicó que “la CGT discute políticas porque estamos en contra de la pérdida de derechos y las agresiones de estos proyectos de ley”.

Recordó, en esa línea, que “el capítulo laboral del DNU 70/2023 iba sobre los derechos individuales, colectivos, la acción sindical y la destrucción de los sindicatos”. “¿Usted cree que no teníamos derecho a una medida de fuerza?”, le cuestionó a Atauche.

Con relación a los paros generales que no se realizaron en la gestión anterior, Daer aclaró: “No hubo acciones contra los derechos de los trabajadores. Si la quiere entender la entiende”.