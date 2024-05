¿Habemus alianza? Apareció una foto en medio de una interna caliente en la Justicia

El gremio le manifestó a Quattropani su preocupación por los “aumentos discrecionales” para un grupo reducido de trabajadores de la Justicia y otras problemáticas, expresaron a este diario. Hasta el momento, el gremio seguirá enfocado en la lucha salarial.

La interna al rojo vivo que desnudó el plus a algunos empleados judiciales

Un plus para un grupo reducido de trabajadores del Poder Judicial sacó del closet la interna que protagonizan dentro del palacio de Tribunales la Corte de Justicia y el Ministerio Público Fiscal. El 3 de mayo trascendió a través de los medios de comunicación que existía una acordada que habilitaba el pago de un extra a administradores e informáticos. La acordada no se hacía pública todavía y estalló el escándalo con comunicados de por medio porque desde Fiscalía interpretan que quisieron ensuciarlos en la jugada indicando que también estaba incluidos los fiscales. Desde el entorno de la Corte se defendieron asegurando que los coordinadores fiscales también cobran plus por el cumplimiento de sus labores. Detrás de los pases de factura, una pelea por pedido de personal y una relación rota por “una campaña de desprestigio”. El sindicato que representa a los trabajadores del Poder Judicial, entrampado y con ruidazo de por medio.

El primer antecedente de plus salarial data de 1991, cuando mediante una acordada la Corte de aquel entonces fijó un adicional por insalubridad a los médicos forense y personal auxiliar afectado a la Morgue Judicial. El 23 de abril de 2018 se otorgó otro plus a los fiscales coordinadores. Se fundamentó la decisión en la dedicación full time. El adicional creado por el acápite es del 35%.

Las acordadas de la polémica son la 30, la 31 y la 32, fechadas el 19 de marzo del 2024. A través de dichos documentos se les concede un pago adicional a los informáticos, a los administradores y se regula el pago a los poco más de 30 oficiales de justicia por correr traslado a cedulas oficiosas.

Quattropani emitió un duro comunicado a través del cual reconoció que participa en la mesa de decisiones de la Corte pero que no tiene voto y denunció una operación comunicacional para justificar el extra a administradores e informáticos comparando su situación con la de los coordinadores fiscales, quienes reciben un plus desde el 2018. En el punto cuatro del escrito que lleva su firma dijo: "Resulta ser una tácita confesión de lo inoportuno e injustificado de la decisión cuestionada". Por último, se puso del lado del gremio y cerró diciendo "el otorgamiento del adicional al personal inmediatamente dependiente de la Secretaría Administrativa, resulta ofensivo e injuriante para con los demás funcionarios de los distintos poderes del Estado".

Desde el entorno de la Corte aseguraron que el trasfondo de esta interna, que traspasó a la esfera de lo público, se remite a un pedido de personal realizado por Quattropani. Indicaron que el Fiscal General solicitó 15 trabajadores para la UFI Delitos contra la Propiedad y que desde la Corte le habilitaron cinco. Los chispazos escalaron y el encontronazo que tuvo como protagonistas al magistrado Guillermo De Sanctis y a Quattropani en el 2020 generó nuevas disputas entre Fiscalía con Daniel Olivares Yapur en el 2021 -por el laboratorio forense-, con Juan José Victoria -por el manejo de fondos- y ahora con Vera.

También alegaron que, por pedido del Ministerio Público Fiscal, en febrero se incluyó a seis coordinadores fiscales más para el pago del plus, concedido en el 2018, alcanzando a 14 en total. En marzo, mediante Resolución de Presidencia 123/2024, se autoriza este pago de adicionales que el Fiscal General informó que había designado mediante una resolución de Fiscalía.

En el Ministerio Público Fiscal contestaron. Se apoyaron en las estadísticas. Informaron que, desde el 26 de febrero, cuando se puso en marcha la UFI Delitos contra la Propiedad, hasta ahora han intervenido en 8.500 casos. “Si nos dan un refuerzo va a fracasar el sistema. Algunos directivos burócratas de la Corte creen que es lo mismo investigar que darle forma a un escrito durante un mes”, apuntaron.

Quattropani solo dio una declaración a Tiempo de San Juan. Al ser consultado sobre el origen de la disputa dijo: “Tiene dos orígenes: la paranoia de algún administrativo de la Corte, que cree que filtré información a la prensa y hacerle pagar el costo al Fiscal General –del plus”.

En el medio quedó la Unión de Empleados Judiciales, gremio conducido por Sebastián López. El sindicato organizó una protesta en Tribunales por el extra, al que califica de injusto porque la mayor parte de los trabajadores queda afuera. “La indignación crece porque la Corte beneficia a los que más tienen y a los que menos trabajan”, apuntó picante López. A su vez, quiso aclarar que no es contra los trabajadores beneficiados, sino que las medidas se deben a que el plus es en detrimento de la mayor parte de los empleados de Tribunales.

Habrá un nuevo capítulo de esta interna a cielo abierto. Al menos el gremio adelantó que sí.