La interna al rojo vivo que desnudó el plus a algunos empleados judiciales

Un plus para un grupo reducido de trabajadores del Poder Judicial sacó del closet la interna que protagonizan dentro del palacio de Tribunales la Corte de Justicia y el Ministerio Público Fiscal. El 3 de mayo trascendió a través de los medios de comunicación que existía una acordada que habilitaba el pago de un extra a administradores e informáticos. La acordada no se hacía pública todavía y estalló el escándalo con comunicados de por medio porque desde Fiscalía interpretan que quisieron ensuciarlos en la jugada indicando que también estaba incluidos los fiscales. Desde el entorno de la Corte se defendieron asegurando que los coordinadores fiscales también cobran plus por el cumplimiento de sus labores. Detrás de los pases de factura, una pelea por pedido de personal y una relación rota por “una campaña de desprestigio”. El sindicato que representa a los trabajadores del Poder Judicial, entrampado y con ruidazo de por medio.