Guerra entre arquitectos e ingenieros por los permisos para firmar planos eléctricos: el Concejo de Capital, en el medio

El Colegio de Arquitectos de San Juan presentó un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante de la Capital para que el municipio los autorice a aprobar planos eléctricos. Mientras están todas las fichas puestas para que se trate en el legislativo municipal este jueves, se abrió un frente de guerra impensado: los ingenieros y los técnicos de la provincia aducen que los arquitectos no están capacitados para realizar este tipo de tareas.

Del otro lado de la vereda están los ingenieros y los técnicos. El Consejo Profesional de Ingenieros Especialistas presentó un escrito en el Concejo en el que argumenta que las incumbencias de los títulos están basadas en resoluciones del Ministerio de Educación de la Nación, los cuales no pueden sobrepasarse por instancias locales.

Gustavo Tejada, miembro del Concejo Profesional Técnico de San Juan, aseguró a Tiempo de San Juan que los arquitectos no son idóneos para firmar este tipo de planos porque en su enseñanza superior solo tienen una materia llamada “Instalaciones I”, que es generalista y no tiene especificación en lo eléctrico.

"Las universidades al llevar adelante una carrera proyectan las funciones, no las enciman entre sí. Los planos eléctricos pueden ser aprobados por ingenieros y técnicos eléctricos y por ingenieros y técnicos electromecánicos", indicó Tejada al respecto.

El profesional no dejó cabo suelto y fue muy duro con los concejales: “Los concejales no se tomaron el tiempo de aprender, podrían haber convocado al ministerio de educación, a las universidades. No pueden haber presentado un proyecto el 27 y ya querer tratarlo el jueves”, cerró.

Por lo pronto, los ingenieros y técnicos pretenden que los concejales no aprueben esta normativa.