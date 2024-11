Gramajo y los gestos que miran de reojo dentro del peronismo

“No está todo bien”. Eso dicen los peronistas cuando se les pide definir su relación actual con el ex intendente de Chimbas Fabián Gramajo . Son varios los gestos que vienen siguiendo de cerca, entre ellos las últimas votaciones en el recinto de Gabriel Sánchez, el legislador de San Juan Te Quiero. Es que el diputado viene acompañando tres iniciativas al hilo del oficialismo y también bendijo con su voto a algunos de los designados en la Justicia que se encuentran más cerca del orreguismo.

Hubo una serie de votos del gramajismo en favor de proyectos del Ejecutivo, entre ellos el fin del contrato con la UTE que construía el dique El Tambolar. Pero éste último no es el que más revuelo generó dentro del PJ. El apoyo al blanqueo de capitales, al que adhirió la Provincia - pero tiene sello de origen mileísta-, no cayó del todo bien, a lo que se le suma la aprobación a la designación de Luis Emilio Estebes como Contador General de la Provincia.

En la última reunión del Consejo Provincial del PJ los votos del diputado gramajista no pasaron inadvertidos, como tampoco las inasistencias de representantes del San Juan Te Quiero a los encuentros partidarios que se vienen desarrollando en distintos departamentos. Eso fue lo que le indicaron a este medio las fuentes consultadas. “Es peronista o no es peronista, que se defina; ayuda y colabora o no colabora”, dijo picante un dirigente uñaquista.

La relación de Gramajo con el senador Sergio Uñac fue oscilante a lo largo de la última década. Empezó tranquila pero distante; después se afianzó durante la interna peronista 2020, momento en el que el pocitano se enfrentó con el giojismo y en el que Gramajo ocupó la vicepresidencia del partido a través de su esposa Daniela Rodríguez.

Hubo gestos que se transformaron en antecedentes del quiebre con el uñaquismo. Uno de ellos fue una foto de Gramajo con Fabián Martín en el emblemático carnaval chimbero edición 2023, imagen conocida como la “foto de los fabianes”. La relación estaba dañada y terminó de romperse con su pase al otro lado de la interna, sintetizada en la fórmula Gioja-Gramajo.

Hasta último momento hubo intentos del uñaquismo de cerrar a Gramajo dentro de la estructura, pero no hubo suerte. El chimbero sentía que era su momento. Y las ofertas del círculo U se quedaban cortas frente a sus aspiraciones. Habló con todos. El diputado Walberto Allende fue uno de los que no se rendía: quería sellar un pacto de unidad. Finalmente, no hubo acuerdo y Cristian Andino fue quien secundó primero a Sergio y después a Rubén.

En las elecciones del 2023, Gramajo terminó cruzando el charco e integrando binomio con José Luis Gioja. Pasaron las elecciones y tal como esperaban los referentes giojistas, el chimbero terminó yéndose y provincializando su Chimbas Te Quiero, que se transformó en el actual San Juan Te Quiero. Con el espacio, viene recorriendo los departamentos, intentando sumar dirigentes, entre los cuales se destaca la incorporación de Roberto “Yeyo” Sosa.

En las internas peronistas de este año, fue difícil el camino que terminó sellando a Gramajo dentro del esquema de "unidad". Obtuvo el cuarto lugar en la lista interminable de autoridades justicialistas. También la presidencia de la Junta Departamental de Chimbas.

Gramajo mantiene buena relación con algunos intendentes peronistas. Se lo pudo ver visitando Rawson seguido y siendo recibido por Carlos Munisaga. Pero con el resto, no hay imágenes posteadas. Todo un mensaje.

La intendenta Daniela Rodríguez viene cultivando una buena relación con el vicegobernador Fabián Martín. Es más, subió en su feed de Facebook e Instagram una foto en la que se la pudo ver visitando al rivadaviense en su despacho legislativo. En el medio de las acusaciones de los "compañeros" de cruzar el charco ideológico y -quizás- como una forma de mostrar distancia con la gestión de Orrego, el chimbero criticó la decisión de haber trasladado la Fiesta Nacional del Sol a Pocito. Lo hizo en un acto de inauguración en la comuna. No hubo demasiada repercusión. ¿Calculado?

El año próximo hay elecciones legislativas. Los peronistas tienen dudas. “Pedía estar en una lista de unidad y luego su diputado vota con el oficialismo. Nos hace pensar que si es diputado nacional podría repetir esos comportamientos. O se corrige ahora o podría ponerse en duda su candidatura”, indicaron.

No le quita el sueño al chimbero, que podría reversionar sus planes. Está seguro que, si no hay espacio dentro del justicialismo en una PASO ancha, puede estampar su nombre en las listas por afuera de la estructura partidaria. Eso es lo se los escucha decir a los gramajistas, que en público evitan hablar de elecciones.