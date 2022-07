Grabois a Alberto Fernández: "¿Para qué te pusimos acá?", y promesa de sangre en la calle

Las tensiones al interior del Frente de Todos se hacen sentir de manera cada vez más concreta, cosa que no es extraña teniendo en cuenta lo variopinto de sus integrantes y, lógicamente, de los intereses que defienden.

En ese marco, hoy Juan Grabois, integrante del Frente de Todos desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Frente Patria Grande, dejo un mensaje de inusual dureza contra el presidente Alberto Fernández en un acto organizado en Avellaneda: "No es tan difícil Alberto. ¿Para qué te pusimos ahí? Para que haya menos pobreza, no más. Es matemática. Es muy sencillo el reclamo, Alberto. Por lo menos no si no hay para que salgamos de la pobreza, salgamos de la indigencia", disparó.

https://twitter.com/notisolidaria/status/1549804773674827777 El mensaje de Juan Grabois en la marcha piquetera: “Estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle”https://t.co/oNWCT3MPVS pic.twitter.com/8054HUKqPl — Noticias Solidarias - 1 Año (@notisolidaria) July 20, 2022

Esto es obvia respuesta a la negativa pertinaz oficial de no implementar el reclamo de Grabois y otros dirigentes, incluido Máximo Kirchner, del Salario Básico Universal.

En este sentido continuó: "Y si no te gusta el salario universal, salí e inventa otra cosa. No nos salgas a decir que hay que calmar a los mercados, vení y calmanos a nosotros porque hay algunos acá que estamos dispuestos a dejar nuestra sangre para que no haya hambre en la Argentina".

Más tarde, en entrevistas posteriores, Grabois sostuvo que están dormidos, están en un cumple. Ellos tienen papas fritas, tienen chizitos, tienen la torta y no se dan cuenta que la gente está cagada de hambre y que esto así no va más".