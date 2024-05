Gobierno descontará el día a los trabajadores nacionales que adhieran al paro de la CGT

“Los empleados estatales que paren se les descontará sus haberes del día, quien no va a trabajar no y no cumple con su actividad no cobra. Obviamente que las organizaciones que participen de la marcha deberán afrontar los gastos que la marcha o que la situación del día de mañana ocasione”, aseguró.

Por otro lado, haciendo mención a la adhesión de UTA y el parate del transporte público, Adorni apuntó directamente a la cúpula de la CGT, remarcando que la decisión del gremio afecta a 6.593.000 personas.

“Mañana paran los que quieren seguir haciendo de la Argentina un camino de servidumbre, los fundamentalistas del atraso que cargan sobre las espaldas de los trabajadores. A quienes piensan extorsionar a los argentinos para volver al poder, esta administración les informa que solo van a ganarse el desprecio de todos aquellos que mañana quieren y, además, necesitan ir a trabajar. A esos argentinos a los que el gobierno va a representar y se siente orgulloso de que cada día confíen en el rumbo que se está llevando adelante”, finalizó Adorni durante la primera etapa da conferencia.

Cabe recordar que la medida de fuerza cuenta con la adhesión de varios gremios, e incluso también se sentirá en San Juan, donde bancos y transporte público no brindarán servicio a la sociedad. En el caso de la adhesión de trabajadores estatales nacionales, es decir que desarrollen tareas en ANSES, por citar un ejemplo, y que adhieran al paro, se les descontará el día laboral de su salario.