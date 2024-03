Gioja, a fondo con Paren: los "traidores" del peronismo, a quiénes ve como líderes del PJ local y su mirada crítica sobre Milei

De entrada, Gioja se refirió a la gestión del líder libertario y dijo que la expresión "casta" fue la gran "el gran acierto y la gran mentira" de su campaña. Mencionó sobre todo a Guillermo Francos, quien fue elegido por Alberto Fernández en el BID, y a partir del diciembre, por decisión de Milei, se sumó al Gobierno nacional como Ministro del Interior. "Francos era el representante de Fernández, presidente de la Nación. Yo creo que nos traicionó. Y Scioli por supuesto que también. El otro día me encontré a su secretario y le dije que no lo podía creer", apuntó.

En ese contexto hizo un mea culpa sobre el peronismo nacional, y señaló que a Alberto Fernández le faltó leer más a Perón: "Le faltó saber qué es el peronismo. Y bueno, nos llenamos de la derecha. Pero no le quedó grande el cargo, porque era un momento difícil. Había que remar medio en dulce leche por ahí. Pero le pusimos mucha fuerza. Le pusimos... Y arrancamos y nos intervinieron. Pero la verdad es que nunca bajamos los brazos".

Gioja aseguró que no le seduce el cargo de presidente del PJ nacional, y que para ese lugar hay un "equipo lindo de gobernadores". "Yo lo dije el otro día y lo reitero hoy; el hombre institucionalmente más representativo del peronismo hoy es Kicillof, gobernador de Buenos Aires. Pero claro, le falta un poco de tránsito en el peronismo. Pero vamos todos para el mismo lado. Está la elección interna, que la idea es hacerla este año. Es hacerla este año porque el año que viene es un año electoral y tenemos que estar preparados porque tenemos que hacer las cosas bien. Nos tiene que ir bien y nos va a ir bien".

A nivel local, sobre el PJ, el exgobernador expresó que hay una camada de dirigentes nuevos que podrían llegar a la presidencia. En primer lugar mencionó al exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo, y después también aportó los nombres de Cristian Andino, Facundo Perrone, Leo Gioja y Carlos Munisaga: "Hay otros intendentes que están. Algún diputado por ahí y mujeres nuestras. Nuestras, digo, peronistas que están, que hay que hacerlas participar".

Embed - El ex gobernador José Luis Gioja en Paren las Rotativas

A la candidatura de Sergio Uñac la puso en duda. "No sería bueno en esta instancia de que él apareciera. La verdad que no lo veo volviendo", apuntó. Y cuestionó que el exgobernador no consultara sobre la decisión de poner a su hermano Rubén en reemplazo de él, después de que el máximo tribunal de Justicia falló en su contra al afirmar que su candidatura en las últimas elecciones era inconstitucional. "Es un buen tipo, joven... Pero ambos son muy distintos. Yo creo que no estuvo bien, porque Rubén no estaba en sus cabales", señaló.

Sobre el Gobierno provincial y la gestión de Marcelo Orrego, el dirigente peronista destacó sus aciertos, como por ejemplo, que haya viajado a la feria minera de Canadá. También contó que habla con él.

Esto y mucho más, en la entrevista completa.