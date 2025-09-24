miércoles 24 de septiembre 2025

Apoyo

Georgieva, tras el encuentro con Milei: "En el camino correcto"

La titular dle FMI, Kristalina Georgieva, se sumó al apoyo de Estados Unidos al plan económico de Javier Milei.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Concluyó la reunión que mantuvo el presidente Javier Milei con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, que tuvo lugar en nueva York.

“Fue una reunión excelente. Nos vamos a volver a reunir nuevamente”, señaló la titular del FMI en declaraciones a la prensa.

Georgieva destacó el apoyo de Estados Unidos, al igual que del Banco Mundial, y aseguró que lo que está haciendo Argentina “es muy significativo”.

“La disciplina fiscal, la política monetaria y las reformas estructurales son muy importantes”, sostuvo la titular del Fondo. Y agregó: “La Argentina está yendo en la dirección correcta”.

Temas
