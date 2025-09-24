Georgieva, tras el encuentro con Milei: "En el camino correcto"

Concluyó la reunión que mantuvo el presidente Javier Milei con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, que tuvo lugar en nueva York.

Crítica El nuevo "Che Milei" de Cristina Kirchner tras el acuerdo con Estados Unidos

Justicia Atentado a CFK: Piden la absolución del jefe de "La banda de los copitos"

“Fue una reunión excelente. Nos vamos a volver a reunir nuevamente”, señaló la titular del FMI en declaraciones a la prensa.

Georgieva destacó el apoyo de Estados Unidos, al igual que del Banco Mundial, y aseguró que lo que está haciendo Argentina “es muy significativo”.

“La disciplina fiscal, la política monetaria y las reformas estructurales son muy importantes”, sostuvo la titular del Fondo. Y agregó: “La Argentina está yendo en la dirección correcta”.