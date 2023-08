Gattoni cruzó a Martín por eventuales nombramientos: "No se puede tener posturas contradictorias"

Gattoni le respondió en los mismos micrófonos. "No se puede tener posturas contradictorias, y querer tomar decisiones en algunas cosas sí y en otras no. Fabián Martín remarcó taxativamente que no era un cogobierno, hay que mantener una línea de pensamiento y no confundir a la población", dijo.

Acto seguido, ahondó: "Todo lo que competa a la transición será discutido y hablado, pero todo lo que corresponde a la toma de decisiones de gobierno hasta el 10 de diciembre, serán tomadas como hasta ahora".

Particularmente, profundizó sobre el Consejo de la Magistratura. "Aun no se reúne, con lo cual especular con nombres es poner en tela de juicio al propio Consejo. Hay que se prudente y no hacer especulaciones que no contribuyen en nada. Creo que hay que tener coherencia, las responsabilidades del gobernador Uñac no se discuten hasta el 10 de diciembre, como no se va a discutir la responsabilidad institucional de Orrego luego del 10 de diciembre. Corresponde que los cargos se cubran antes del 10 de diciembre", comentó.