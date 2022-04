Gattoni sobre Agua Negra: dijo que hay dudas de Gabriel Boric que no atañen al túnel

"El balance es sumamente positivo ha sido una misión que ha superado las expectativas que teníamos. Primero porque tuvimos muy buena recepción y predisposición de las autoridades nacionales y cuando digo autoridades nacionales me refiero al delegado presidencial de la región de Coquimbo, al senador nacional Daniel Yáñez y Matías Walker que son de dos extracciones políticas distintas pero que fueron muy receptivos e interesados. Así también el seremi de gobierno que es el representante del Ministerio de Gobierno en la Cuarta Región; el Consejo Regional y los alcaldes; así también la comunidad y la CORPAN que es la cámara de empresarios del Paso de Agua Negra. Con todos hemos tenido muy buena predisposición y hemos encontrado un renovado entusiasmo por reflotar el tema de Agua Negra rápidamente, después de 3 años con la administración del gobierno anterior que estuvo interrumpido el diálogo. La idea es que, a partir de que el presidente Gabriel Boric mostró interés pero tiene dudas, nos ponemos a disposición para evacuar todas las dudas. Para eso hemos llevado una ponencia que hizo el ingeniero Zini que fue altamente clarificadora, y las autoridades pidieron copia de esa ponencia porque allí están los estudios de los pasos alternativos y los costos del túnel", detalló Gattoni este jueves.

"Es absolutamente entendible que las autoridades que han asumido y que vienen de sectores independientes que no vienen de la política internacional tengan dudas. En 50 o 100 días de gobierno que llevan es imposible que tengan información. Por eso nos hemos comprometido a brindarla. Un dato anecdótico es que en la reunión con el delegado presidencial se convirtió en una reunión de trabajo porque empezó como una reunión protocolar pero él mismo pidió lápiz y papel para anotar las cuestiones que le parecían importantes", indicó.

Para Gattoni, hay que aclarar que "el presidente Boric dijo que tenía dudas respecto del impacto ambiental en el Valle del Elqui pero esto no tiene nada que ver con el túnel. Porque el túnel no genera impacto ambiental en el proyecto propiamente dicho. Lo que tiene que resolver Chile es neutralizar el impacto ambiental del tráfico de camiones en el Valle del Elqui. Hay dos proyectos de bypass por ruta uno que va hacia el norte y otro que va hacia el sur pero es una decisión que tiene que tomar el gobierno de Chile, que el proyecto de prefactibilidad el consejo regional ya lo trató y lo aprobó. O sea que están los proyectos de prefactibilidad de los dos corredores alternativos. Y esta es la confusión que se genera, creo que una vez que esto quede claro verán que hay una alternativa, ya que toda inversión o cambio genera un impacto ambiental".

El vicegobernador se explayó: "Nosotros acá hacemos actividad minera y tenemos consecuencias ambientales, y están las acciones para mitigar o neutralizar esas impactos ambientales. Del mismo modo Chile tiene que trabajar. Nosotros acá del lado argentino explicamos que se hizo la ruta 15o, se hicieron foros ciudadanos con la declaración de impacto ambiental en torno al camino que va desde Jáchal hasta la boca del túnel. Esto en Chile aparentemente no está realizado, es la etapa que falta, pero no es un problema en el que Argentina tenga que influir. Lo que nosotros podemos hacer acá es escuchar cuáles son sus inquietudes y aportar toda la información o la experiencia que nosotros tenemos de este lado de la cordillera".

También opinó Gattoni respecto de los montos de la obra, ya que Boric mencionó que es un proyecto caro. "Les hemos aclarado todos los informes que ha hecho tanto Lombardi como la consultora austríaca y la española y el propio Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que ha estimado los costos y frente a eso no hay ningún estudio serio . Son apreciaciones que no tienen ningún sustento técnico. Si alguien dice que el túnel cuesta dos veces, bueno presenten los números. Nosotros hemos presentado los informes técnico -económicos realizados por las consultoras más prestigiosas del mundo que dicen que el túnel cuesta 1500 millones de dólares y que tiene un delta de un 5% por imprevistos. Frente a eso no hay nada que pueda compararse, entonces estamos discutiendo con apreciaciones subjetivas sin bases técnicas frente a informes contundentes", destacó.

¿Cómo siguen las gestiones?

Gattoni informó que "hemos quedado en hacer una próxima reunión entre gobernador Uñac y las autoridades chilenas, nosotros consideramos que mientras antes mejor. Y hay funcionarios nacionales regionales que están interesados en visitar la provincia en los próximos meses qué vamos a aprovechar todas estas oportunidades para cumplir con el objetivo de qué se revitaliza el tema del túnel".

Se mostró cauto de opinar sobre el tratamiento que le viene dando Chile al túnel: "se sugiere que el anterior presidente Sebastián Piñera congeló el proyecto y hay quienes dicen que el expresidente Macri habría también influido, pero son rumores que dicen que fue una cuestión acordada entre los presidentes Macri y Piñera la de congelar el proyecto. Pero yo no lo puedo afirmar ni asegurar, sí lo han manifestado autoridades que han estado presentes en el otro gobierno de que efectivamente es así. Pueden ser rumores, puede ser verdad, pero no está en mí ratificar o desmentir semejante cuestión".