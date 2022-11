García Nieto, sobre los diputados de JxC: "Qué lástima que no entiendan lo que necesitan los sanjuaninos"

El jueves pasado, el defensor del Pueblo, Pablo García Nieto, participó del programa Off the record -el streaming de Tiempo de San Juan- y dejó varias definiciones interesantes. Principalmente, dardos hacia la principal alianza opositora, Juntos por el Cambio y su votación en la Cámara de Diputados local contra la emergencia de la obra pública.

Ante la consulta de los conductores, el dirigente dijo que "nos preocupa que, ante la víspera de que los sanjuaninos vayamos a votar un gobierno en 2023, aquellos que representan en la Cámara de Diputados -la caja de resonancia de todos los temas políticos- se produzcan estos desaires, como si el humor social estuviese con una tolerancia de que jueguen a las escondidas algunos legisladores en temas que son fundamentales como la obra pública". Acto seguido, acotó que "el modelo San Juan es un ejemplo en la Argentina. Tiene que ver con mano de obra. Que se diga por qué no se acompaña. Necesitamos certezas, paz y tranquilidad. En un tema concreto, qué lástima que no entiendan lo que necesitan los sanjuaninos".

El Ombudsman sanjuanino también opinó sobre la potencial fecha de elecciones en la provincia. "Nos hace falta aprender qué son los tres poderes. Aprender que el Defensor del Pueblo es un órgano extrapoderes que no es de la Justicia ni del Poder Ejecutivo, sino que es un órgano aparte que se preocupa de los derechos humanos. Me parece muy saludable poder llevar un proyecto provincial a discutir en las elecciones de abril/mayo y después llevar un proyecto nacional a discutir en octubre. Nos permite más cercanía", explicó.

"Tenemos que dejar de subestimar a los sanjuaninos. Dejar de poner mantos de duda. Que se plantee en mayo quién quiero que sea mi intendente, mi gobernador, me parece saludable", agregó García Nieto. Lo anexó a la nueva ley de lemas -Sistema de Participación Abierta y Democrática- en donde "se garantiza gran libertad, que cada uno que quiera ser elegido se pueda presentar y vos tranquilamente puedas elegir a quien vos quieras. Que vos, dentro de un frente, puedas elegir A, B o C es lo mejor que nos pueda pasar porque vamos a elegir proyectos. Esto es lo que me preocupa, veo un proyecto con sus virtudes y defectos, un proyecto encaminado mirando a futuro, hemos demostrado, vamos al 2023. Pero estoy viendo que del otro lado no se ve un proyecto. No hay un proyecto de la oposición".

Sobre si Sergio Uñac debe ser candidato en 2023, García Nieto dijo que "es el candidato natural. Lo tiene ganado, legitimado y tiene la legalidad que le da la Constitución de poder ser candidato a gobernador. Primero va a plantear un proyecto. No va a ser candidato si no tiene un proyecto desde el primer día hasta el último día. No va a ser candidato si no tiene la convicción. Tiene un equipo, que permanentemente se va renovando, que mira las demandas de los sanjuaninos, y que tengan solidez para discutirlo".

Particularmente, acerca de la realidad política de Rawson, el defensor afirmó que "no estoy para postularme". Aunque "tengo proyecto". Aclaró que "tenemos que despojarnos de pensar en el jingle, en el spot publicitario, hay que pensar en el proyecto de provincia y de departamento. Cuando defina ser intendente de Rawson sin lugar a dudas lo voy a plantear como en el 2019. Sabemos que tenemos una responsabilidad provincial, para aportar al modelo San Juan, como lo hago desde la Defensoría".