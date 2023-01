Gabriel Castro-Alejandra Caneva ¿la fórmula del Frente Renovador en Capital?

La figura principal del Frente Renovador en San Juan es Franco Aranda, quien lideró el ANSES y fue intendente de la Capital durante un período, tras ganarle las PASO a Dante Elizondo en una pulseada difícil. Durante su gestión, tanto Gabriel Castro como Alejandra Caneva ocuparon lugares de trascendencia en el armado.

Ambas figuras son las que más se proyectan en el seno interno del massismo para la Ciudad. Si bien no está definido qué lugar ocuparán cada uno en la boleta, Castro y Caneva posiblemente irán juntos para potenciar la movida electoral en un departamento que ambos conocen muy bien.

Castro fue concejal y Caneva fue uno de los brazos políticos de Aranda en el recinto legislativo. Los dos continuaron trabajando con Aranda y fueron los dos dirigentes que acompañaron a Aranda cuando recibió el aval de la Justicia y el Frente Renovador se transformó en un sello con posibilidad de competir en las urnas.

En una entrevista con Canal 13 San Juan, Castro esquivó decir si irá como candidato en Capital pero dijo: “Sí vamos a jugar, la ley de Lemas te permite no solo una lista propia, si no que te permite hacer subagrupaciones que puedan conformar esa gran agrupación. No te podría decir sí es lista única propia, pero sí el Frente va a tener sus candidatos e la mayoría de los departamentos seguramente. En Capital sí vamos a presentar, hay personas que se van a poner al frente del proyecto".

Aranda como figura principal del Frente Renovador en San Juan, seguramente será quien encabece la fórmula a gobernador del massismo en la provincia. Massa ha bajado línea y según informaron les han dado "libertad de acción". Las fuentes consultadas confirmaron que en febrero habrá anuncios del flamante espacio político.