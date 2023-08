¿Funcionarios de Seguridad de la provincia irán al nuevo municipio de Rawson?

Desde diciembre, algunos de los actuales funcionarios de la Secretaría de Seguridad de la Provincia podrían ser parte del nuevo gobierno de la Municipalidad de Rawson. Es porque Carlos Munisaga no descarta llevarse colaboradores actuales a su nueva función como intendente. Además, confirmó que no piensa en renunciar a su cargo provincial para poder prepararse para ser intendente, porque la Secretaría "no depende de una sola persona, es un sistema".

"Esta función -la de secretario de Seguridad provincial- me ha permitido conocer personas con mucha capacidad, dedicación, trabajo y esfuerzo, además saber de su aplomo para aguantar la presión y sí, estamos esperando firmemente que me acompañen algunas de las personas de confianza y del equipo que hemos consolidado en Seguridad", confirmó el funcionario provincial en diálogo con el programa Paren las Rotativas (Canal 13 San Juan).

Munisaga prefirió no dar nombres pero confirmó que está estudiando llevarse gente de la Secretaría para acompañarlo en Rawson. "Ahora no puedo contar nombres, nos vamos a tomar un tiempo, se van perfilando", aseguró.

No obstante, el intendente electo habló de "algunos patrones" en la elección de su gabinete municipal: "se busca un cambio generacional. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y con apertura, sabiendo que hay que conducir con una cabeza abierta, con generosidad y tratando de convocar a los mayores cuadros para no fallar. No solo cuadros de la parte técnica sino políticos que sepan de qué hablamos y den todo", evaluó.

El intendente electo aseguró que con el saliente Rubén García tiene "buen diálogo" a la par que dijo que con los concejales no tiene relación. Contó que con García "hablamos permanentemente, entiende él de buena manera y con madurez cívica". Además, Munisaga dijo que para él que pasen tantos meses entre la elección y la asunción le es conveniente para aprender y prepararse. "Cuando hay transiciones largas tienen complejidades pero hay que aprovecharlas", expresó.

Aseguró que se está anticipando a la asunción, para resolver el dilema de la limpieza en Rawson. "Estamos viendo los programas que hace falta gestión y decisiones del Gobierno Nacional, estamos viendo de agilizar", afirmó.

Analizó que "Hay una realidad innegable en el departamento, los servicios son ineficientes, la falta de limpieza es notoria, por eso la gente lo saca a Rubén García y nosotros nos comprometimos a eso, estamos aprovechando para llegar bien preparados desde el primer día". Aseguró que Rawson cuenta con 3 a 5 camiones compactadores, lo que "no es suficiente". Y anunció que "estoy poniendo mi energía en disponer de camiones compactadores extra, para contar con más equipamiento. Ya he hecho gestiones para poder tener más camiones. Llevo 5 que podría estar sumando y con estos 10 estaríamos cubriendo los 40 km2 de zona urbana. En eso estamos trabajando fuertemente".

Por otro lado, una cuestión que recomendó al intendente saliente es que no gaste de más. "Un pedido especial de cuidar los recursos", dijo. A la vez, observó que "en Rawson no hubo problema de nombramientos. Tiene 1214 empleados de planta permanente y no hubo nuevos nombramientos.

¿Qué hará con el gabinete, conservará la estructura de cargos políticos? Munisaga respondió que "hoy Rawson tiene 7 secretarías funcionando y estamos viendo, es como Scaloni preparando el equipo, como intendente debo tener el esqueleto para cumplir con ciertas obligaciones", enfatizó. Y fue más lejos: "la idea es responder a necesidades básicas, limpieza, iluminación, pero no nos podemos quedar en buenos servicios, hay que pensar en un plan de desarrollo que potencie a Rawson, sobre todo en el comercio, vemos una realidad territorial que Capital está al máximo y Rawson es el departamento más grande y tiene mucho potencial para crecer. Despertar a Rawson para que sea motor de la provincia".

A la vez, Munisaga analizó el escenario político post-PASO: "Es una posibilidad de que llegue Javier Milei pero va cambiando, la dolarización no sería en el corto plazo, primero era discurso contra los planes sociales y ahora no, no sé hasta dónde son sus planes. Yo trabajo para Sergio Massa, lo conozco y es el mejor preparado, le tengo fe. Vamos a trabajar".

Además, opinó que "agosto definió el liderazgo de Sergio Uñac más allá de lo que pase en octubre, a los que nos toca gobernar ser un buen espejo y a los que estén en el espacio de oposición cuidando el lugar y lo que se ha logrado".

Y finalizó: "Con Marcelo Orrego nos conocemos y sé lo responsable que es para gobernar para todos los sanjuaninos, sé que lo va a hacer así".